ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ; ସନ୍ତାନ ହେଉ ନଥିଲେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏହାର ପତ୍ର! ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଶୁଣିବେ ଖୁସି ଖବର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅନେକ ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଗଛ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ନିଃସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ସନ୍ତାନ ନ ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ । ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳା ଉଭୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ହର୍ମୋନ ଅସନ୍ତୁଳନ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଜନିତ କାରଣ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆର୍ୟୁବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଭରସା ରହିଆସିଛି । ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସମସ୍ୟାର ଉପଶମ ପାଇଁ ପତ୍ର ଚେର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହି କ୍ରମରେ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏପରି ଏକ ଗଛ ଅଛି ଯାହାକୁ ଘରେ ଲଗାଇଲେ କିମ୍ୱା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅନେକ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ବୃକ୍ଷ ବାବଦରେ ଜଣାଇବୁ ଯାହା ପୂଜନୀୟ ଓ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥାଏ । ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଘରେ ଲଗାଇଲେ ତଥା ଏହାର ପତ୍ରକୁ ଖାଇଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ଭାରତ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ପୁତ୍ରଜୀବା ବୃକ୍ଷ । ଏହାର ପତ୍ର, ଫଳ ତଥା ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ନିବାରଣ କରିବାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ପୁତ୍ରଜୀବା ବୃକ୍ଷର ମଞ୍ଜିକୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣାଯାଏ ।
ଏହି ବୃକ୍ଷ ୨୦ ମିଟରର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ । ଏହାର ପତ୍ରରେ ଘନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ପୂତ୍ରଜୀବ, ବୃକ୍ଷ ଗର୍ଭକର, କୁମାରଜୀବ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ । ଏହାକୁ ଲଗାଇଲେ ପରିବେଶ ଶୁଦ୍ଧ ରୁହେ ଓ ଘରେ ଛାଇର ଅଭାବ ରୁହେନି ।
ତା ସହ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନ ଥାଏ ସେମାନେ ଏହାର ଫଳ ଓ ପତ୍ର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ । ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଦେବାରେ ସହାୟତା କରେ ।
ପୁତ୍ରଜୀବା ବୃକ୍ଷକୁ ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ କରାଯାଏ । ଏହି ବୃକ୍ଷ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ନଗରୀ ଚିତ୍ରକୁଟସ୍ଥିତ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନରେ ଲଗାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ନାମରେ ମଧ୍ଯ ନାମିତ କରାଯାଏ ।
ପୁତ୍ରଜୀବା ବୃକ୍ଷ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ବୃକ୍ଷ । ଆୟୁର୍ବେଦର ଏହି ବୃକ୍ଷର ବେଶ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ଏହାର ପତ୍ର ଓ ଫଳକୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ ।
ଏହାବାଦ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ନେଇ ଅନେକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ନାହିଁ, ଏହାର ପତ୍ରର ନିରନ୍ତର ସେବନ କରିବା ଜରୁରୀ ।
ସନ୍ତାନ ନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କୌଣସି ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉପକାର ମିଳେ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦର ଏହାର ମାନ୍ୟତା ରହିଛି । ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
(Diclaimer: ଏହି ସୂଚନା ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ।)