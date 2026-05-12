ଆମ୍ମାଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ପୁଣି ଫାଟ! ବିଜୟଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ AIADMKର ୩୦ ବିଧାୟକ, ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ହଙ୍ଗାମା…
ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ତାମିଲନାଡୁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ସରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଯୁଦ୍ଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥମିନାହିଁ। ଆମ୍ମାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଫାଟ ଦେଖାଦେଇଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଆଗାମୀ ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ AIADMKର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିଜୟ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେହି ବିଦ୍ରୋହୀ AIADMK ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ବୈଠକଗୁଡ଼ିକ TVK ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାୟକ ଏସ୍.ପି. ଭେଲୁମଣି ଏବଂ ଶଣମୁଗମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୩୦ ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଭିତରେ ପଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।
ଶଣମୁଗମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଜୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ଡିଏମକେ ବିରୋଧରେ ଏହି ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲୁ।
ଗତ ୫୩ ବର୍ଷ ଧରି, ଆମର ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଡିଏମକେକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିଛି। ଡିଏମକେ ସମର୍ଥନରେ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ଆମର ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, AIDMK ନେତା ଆଗ୍ରି ଏସ୍.ଏସ୍. କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।
କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ AIDMK ଏହାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ଟିଟିଭି ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଅବମାନନା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
ପଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟତର ସହଯୋଗୀ ଓ.ଏସ୍. ମାନିଆନ ଏହି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ୪୭ ଜଣ AIDMK ବିଧାୟକ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ଇପିଏସ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ସମସ୍ତ ୪୭ ଜଣ AIDMK ବିଧାୟକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏଡାପ୍ପାଡି କେ. ପଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ବାଚସ୍ପତି ଜେ.ସି.ଡି. ପ୍ରଭାକରନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଭେଲୁମଣି ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦଳ ଭିତରେ ବିଭାଜନକୁ ସୂଚିତ କରେ ନାହିଁ। ପଲାନିସ୍ୱାମୀ ଡିଏମକେର ସମର୍ଥନରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ; ଆମେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ।
ଡିଏମକେକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶଣମୁଗମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ AIDMK ବିଧାୟକଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରୋ-ଟେମ୍ ବାଚସ୍ପତି ଏମ.ଭି. କାରୁପିଆଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଭେଲୁମଣିଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରିବା ପରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅସନ୍ତୋଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ପଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିସାରିଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ କେଉଁ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି।