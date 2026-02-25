ପୁଣି ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ‘ସ୍ପିଟସଭିଲା ୭’ ଫେମ୍ ମୟଙ୍କ ପାୱାରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ, ମାତ୍ର ୩୭ ବର୍ଷରେ…

୩୭ ବର୍ଷରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ 'ସ୍ପିଟସଭିଲା ୭' ଫେମ୍ ମୟଙ୍କ ପାୱାର।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପୁଣି ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି। “ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ସଭିଲା ୭”ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅଭିନେତା ଏବଂ ମଡେଲ ମୟଙ୍କ ପାୱାରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି।

ମୟଙ୍କ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ତାଙ୍କର ୩୭ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର ଖବର ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଖବର:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୨୨ ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଅମ୍ପାୟାର…

ଅଜିତ ପାଓ୍ୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବଡ଼…

ମୟଙ୍କଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ଏକ ଶୋକ ସଭାର ତାରିଖ ରହିଛି। ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଥିବା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, “ଜଣେ ଭାଇ, ଜଣେ ଚାମ୍ପିଅନ, ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ମୟଙ୍କ ପାୱାର ସବୁବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିବେ। ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।”

ସୋମବାର ଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି:

ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ମୟଙ୍କ ୨୩ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଏବେ ୨୫ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।

କିନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ମୟଙ୍କଙ୍କ ସହିତ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା।

ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ସଭିଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ:

ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମୟଙ୍କ ପାୱାର ଟିଭି ରିଆଲିଟି ଶୋ “ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ସଭିଲା”ର ସପ୍ତମ ସିଜିନରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଶୋ’ରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିପୁଣତାର ​​ସହିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା।

ମୟଙ୍କଙ୍କୁ ଶୋ’ରୁ ବାହାର କରାଯିବା ଦିନଟି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଥିଲା। ଶୋ’ର ହୋଷ୍ଟ ସନି ଲିଓନ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ମୟଙ୍କ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସହ-ହୋଷ୍ଟ ନିଖିଲ ଚିନାପ୍ପା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

୨୨ ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଅମ୍ପାୟାର…

ଅଜିତ ପାଓ୍ୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବଡ଼…

ବିଶ୍ବକପ୍ ମଝିରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ…

Krishak Bandhu Scheme: ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହି…

1 of 7,985