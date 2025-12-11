Kidney Damage Signs: କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ଦିଏ ଏହି ସଙ୍କେତ, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା…
ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ସାବଧାନ! ହୋଇପାରେ କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବୁଛୁ ଯେ କିଡନୀ ଖରାପ ହେଲେ ଥକ୍କାପଣ, ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବା କିମ୍ବା ପରିସ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦିଏ। ତଥାପି, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। କାରଣ ଆଖି ଏବଂ କିଡନୀ ଉଭୟ ଶରୀରର ନାଜୁକ ସ୍ନାୟୁ ଏବଂ ତରଳ ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟତ୍ର ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ଆପଣ ଲଗାତାର ଆଖିରେ ଫୁଲା, ଲାଲପଣ, ଜଳାପୋଡ଼ା, ଡ୍ରାଇନେସ, ଝାପ୍ସାପଣ, କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନିବାରେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଗଭୀର କିଡନୀ ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ସହଜରେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ସହିତ ଥକ୍କାପଣ କିମ୍ବା ଶରୀର ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କିଡନୀ ଏବଂ ଆଖି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦେଖାଯାଏ ତାହା ବୁଝାନ୍ତୁ।
ଆଖି ଫୁଲିବା
ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ଖାଇବା ପରେ ଫୁଲା ଅନୁଭବ କରିବା ସାଧାରଣ କଥା। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ପ୍ରତିଦିନ ଫୁଲି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ପରିସ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଲିକ୍ ହେବାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ୟୁରିଆ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବୃକକ୍ ବା କିଡନୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନିର୍ଗତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଯାହା ଫଳରେ ଆଖି ଚାରିପାଖରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୁଏ। ଯଦି ଫୁଲା ସହିତ ପରିସ୍ରାରେ ଫେଣ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯିବା କିମ୍ବା ଡବଲ ଦେଖାଯିବା
ହଠାତ୍ ଝପ୍ସା ଝପ୍ସା ଦେଖାଯିବା କିମ୍ବା ଡବଲ ପ୍ରତିଛବି ଆଖିର ସ୍ନାୟୁ କ୍ଷତିର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବା ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଏବଂ ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ୍, କିଡନୀ ଫେଲର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । ରେଟିନା ସ୍ନାୟୁକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଏହା ଆଖି ଫୁଲା, ଲିକ ଏବଂ ଗୁରୁତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟି ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ମଧୁମେହ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଦଲୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଏବଂ ବୃକକ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଆଖିରେ ଜଳାପୋଡ଼ା, ଡ୍ରାଇନେସ କିମ୍ବା ଛୁଞ୍ଚିଭଳି ଫୋଡ଼ି ହେଲା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ
ନିରନ୍ତର ଡ୍ରାଇନେସ, ଜଳାପୋଡ଼ା କିମ୍ବା ଆଖି ଫୋଡ଼ି ହେବା କେବଳ ପାଗର ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଉନ୍ନତ କିଡନୀ ରୋଗ ଥିବା କିମ୍ବା ଡାଏଲିସିସ୍ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ। କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ମିନେରେଲ ବାଲାନ୍ସକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରେ, ଏବଂ ଜମା ହୋଇଥିବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବା ଟକ୍ସିନ୍ସ ଲୁହ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଡ୍ରାଇନେସ ଏବଂ ଲାଲ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କିଡନୀ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ।
ଲାଲ ଆଖି
ଲାଲ ଆଖି ସାଧାରଣତଃ ଥକାପଣ କିମ୍ବା ଆଲର୍ଜି ସହିତ ଜଡିତ। ତଥାପି, କିଡନୀ ରୋଗରେ, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଛୋଟ ବ୍ଲଡ ଭେସଲ୍ସକୁ ଫାଡ଼ି ଦିଏ, ଯଦ୍ବାରା ଆଖି ଲଗାତାର ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଲୁପସ୍ ନେଫ୍ରାଇଟିସ୍ ଭଳି ଅଟୋଇମ୍ମ୍ୟୁନ୍ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଖି ପ୍ରଦାହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯଦି ଲାଲ ଆଖି ସହିତ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଫୁଲା ଏବଂ ଶରୀରେ ଦାନା ଭଳି କିଛି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।
କେତେବେଳେ ଆଖିର ଲକ୍ଷଣ କିଡନୀ ରୋଗକୁ ସୂଚିତ କରେ?
ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱଳନ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଫୁଲା ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ଲଗାତାର ଜାରି ରହେ ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ, ଫୁଲା କିମ୍ବା ପରିସ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ କିଡନୀ ପରୀକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।
ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରାୟତଃ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ଖାସକରି ଡାଇବେଟିସ, ହାଇ ବିପି କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଥିବା ଲୋକେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଲଗାତାର ଫୁଲା, ଲାଲତା, ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯିବା, ଶୁଷ୍କତା କିମ୍ବା ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କିଡନୀ ରୋଗକୁ ସୂଚାଇ ଥାଏ। ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କିଡନୀକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ।