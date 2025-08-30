(video)୧୭ ବର୍ଷ ତଳେ ଶ୍ରୀସନ୍ଥଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ ହରଭଜନ, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ପରେ ଗାଳି କଲେ ଶ୍ରୀସନ୍ଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ
ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହରଭଜନ ସିଂହ ତାଙ୍କ ଜୁନିଅର ସାଥୀ ଏସ୍ ଶ୍ରୀସନ୍ଥଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବା ଘଟଣା। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଶ୍ରୀସନ୍ଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି।
୨୦୦୮ ମସିହାରେ ଏହି ଲିଗର ପ୍ରଥମ ସିଜିନରେ କିମ୍ୱଦନ୍ତୀ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର ହରଭଜନ ସିଂହ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ତାଙ୍କ ଜୁନିଅର ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଏସ୍ ଶ୍ରୀସନ୍ଥଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମିରିଥିଲେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେକିନଥିଲା।
ଦୀର୍ଘ ୧୭ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ଏକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି. IPLକୁ ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିଥିବା ଲଳିତ ମୋଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଉପରେ ଶ୍ରୀସନ୍ଥଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣାଟି IPLର ପ୍ରଥମ ସିଜିନରେ ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ କିଙ୍ଗସ XI ପଞ୍ଜାବ (ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବ ମୁମ୍ୱାଇକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ସରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଖେଳାଳି ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ, ମୁମ୍ୱାଇ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ହରଭଜନ ସେହି ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଶ୍ରୀସନ୍ଥଙ୍କ ଗାଲକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ।
ସେତେବେଳେ କେବଳ ଶ୍ରୀସନ୍ଥ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଖବର ଏବଂ କିଛି ଫଟୋ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ହରଭଜନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
One of the wildest moments in IPL history, Unseen footage of the Bhajji–Sreesanth slapgate that never been aired#IPL pic.twitter.com/E9Ux8bodOW
— Vishal (@Fanpointofviews) August 29, 2025
ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍: ଗତ ୧୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ କେହି ଦେଖି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲଳିତ ମୋଦି ଏହାକୁ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲର ପ୍ରଥମ କମିଶନର ଲଳିତ ମୋଦି ପୂର୍ବତନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଅଧିନାୟକ ମାଇକେଲ କ୍ଲାର୍କଙ୍କ ଏକ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲେ।
ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସେହି ଘଟଣା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାମେରା ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଘଟଣାକୁ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ମୋଦି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସେହି ଫୁଟେଜ୍ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ କାହାକୁ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ।
ଭିଡିଓ ଦେଖି ରାଗିଗଲେ ଶ୍ରୀସନ୍ଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ: ଲଳିତ ମୋଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି କ୍ଲାର୍କଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ପଡକାଷ୍ଟରେ ରିଲିଜ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଘଟଣାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଇଛି।
ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ସେୟାର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀସନ୍ଥଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଏଥିରେ ବହୁତ ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଲଳିତ ମୋଦି ଏବଂ ମାଇକେଲ କ୍ଲାର୍କଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଶସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅମାନବୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଲଳିତ ମୋଦି ଏବଂ ମାଇକେଲ କ୍ଲାର୍କ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି। ତୁମେମାନେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ନିଜର ଶସ୍ତା ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ୨୦୦୮ ର ଘଟଣାଗୁଡିକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛ।
“ଶ୍ରୀସନ୍ଥ ଏବଂ ହରଭଜନ ଉଭୟ ସେଥିରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ବାପା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା କ୍ଷତକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରୁଛ। ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୃଣ୍ୟ, ହୃଦୟହୀନ ଏବଂ ଅମାନବୀୟ।”
ମୋଦି-କ୍ଲାର୍କଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ: ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀସନ୍ଥଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀସନ୍ଥଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା, ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୭ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କ୍ଷତକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲି ପରିବାରକୁ ସେହି ଆଘାତ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀସନ୍ଥଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏପରିକି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭିଡିଓ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲାର୍କ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ଉଚିତ।
‘ଚାପୁଡ଼ା ଘଟଣା’ ପରେ ମଧ୍ୟ ହରଭଜନ ଏବଂ ଶ୍ରୀସନ୍ଥ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକାଠି ବହୁତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୧ରେ ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଶୋ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନରେ କିଛି ଥର ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଛି।