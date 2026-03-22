୪୨ ବଲ୍ ରେ ୯୪ ରନ…ଭୟଙ୍କର ଫର୍ମରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା; ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମ୍ୟାଚରେ ଖାଲି ଛକା ଚୌକା ମାଡ଼, ଭୟରେ ଥରିଲେଣି ଅନ୍ୟ ଟିମ!
IPL 2026: ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସେମାନଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା।
IPL ପୂର୍ବରୁ, SRH A ଏବଂ SRH B ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସନରାଇଜର୍ସ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ନିଜ ନିଜ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଏକ କଠିନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ରୁ, ସେ SRH A ପାଇଁ ମାତ୍ର ୪୨ ବଲ୍ ରେ ୯୪ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା: ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ SRH A ୯ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ୨୫୩ ରନ୍ କରିଥିଲା।
ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ୩୧ ବଲ୍ରେ ୪୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନକ୍ୟାପ୍ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ସଲିଲ୍ ଆରୋରା ୧୬ ବଲ୍ରେ ୪୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। SRH A ୨୧ ଓଭର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଜୟଦେବ ୫ ଓଭରରେ ୪୮ ରନ୍ ଦେଇ ୫ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
SRH B ୨୮୨ ରନ କରିଥିଲା: ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି SRH B ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୮୨ ରନ କରିଥିଲା। ଇଶାନ କିଶାନ ମାତ୍ର ୨୫ ବଲ୍ ରେ ୭୨ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। SRH B ପାଇଁ ସଲିଲ ଆରୋରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ, ୨୬ ବଲ୍ ରେ ୫୬ ରନ କରିଥିଲେ। ହର୍ଷ ଦୁବେ ୧୪ ବଲ୍ ରେ ଅପରାଜିତ ୩୭ ରନର ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ହର୍ଷଲ ପଟେଲ ତାଙ୍କ ୪ ଓଭରରେ ୪୫ ରନ ଦେଇ ୩ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ: IPL ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ SRH ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଭେଟିବ। ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ନଥିବାରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଇଶାନ କିଶାନ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଶାନଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲୀ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ଜିତିଥିଲା।