IPL ପୂର୍ବରୁ SRHକୁ ଲାଗିଲା ତଗଡ଼ା ଝଟକା, ଟିମ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ଏହି ଦମଦାର୍ ଖେଳାଳି, ଚିନ୍ତାରେ ଦଳ

IPL ପୂର୍ବରୁ SRHକୁ ଲାଗିଲା ତଗଡ଼ା ଝଟକା, ଟିମ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ଏହି ଦମଦାର୍ ଖେଳାଳି

By Jyotirmayee Das

IPL 2026: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL)ର ୧୯ତମ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ୧୦ ଦିନରୁ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଥିବାବେଳେ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆହତ କାରଣରୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବାଦ ପଡ଼ିବାର ରିପୋର୍ଟ ଲଗାତାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପରେ ଏବେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ଦଳର ଜଣେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ

IPL ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ଆହୁରି ଖରାପ ଖବର ଆସିଛି। ଦଳର ଷ୍ଟାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ୍ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ସେଫିଲ୍ଡ ସିଲ୍ଡରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏଡୱାର୍ଡସ୍ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ପଡ଼ିଆରେ ଆଘାତ ପାଇବା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍କାନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା।

ଯଦିଓ ଏଡୱାର୍ଡସ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ତାଙ୍କର ଅଲରାଉଣ୍ଡର କ୍ଷମତାକୁ ଚିହ୍ନି ତାଙ୍କୁ ୩ କୋଟିରେ କିଣିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ୭୭ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୮୫୩ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୫୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।

ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଦେହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ

ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ସିଜିନ୍‌ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସାମ୍ କରାନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍‌ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ତା’ପରେ, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ହରାଇବେ ବୋଲି ଖବର ସହିତ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଏକ ଧକ୍କା ପାଇଥିଲା।

SRHର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି

ଏଡୱାର୍ଡସ୍‌ଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍‌ର ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ସେ ଏହି ସିଜିନ୍‌ରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଦଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳାଳି ଭାବେ ବାହାରିଛନ୍ତି । ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପିଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାରୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଇଶାନ କିଷନ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଇପିଏଲ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ SRH ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ଯେ ଦଳ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ କିପରି ମୁକୁଳିଥାଏ ଏବଂ ନୂତନ ସିଜିନରେ ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି।

