ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ୧୮୩ ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ହେନେରିକ୍ କ୍ଲାସନ୍ ଏବଂ ଅବଦୁଲ ସମଦଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍‌ର ୫୮ ତମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ଚାଲିଛି । ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆଗରେ ୧୮୩ ରନ୍‌ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ଉଇକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮୨ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା । ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ ପାଇଁ ହେନେରିକ୍ କ୍ଲାସନ୍ ୨୯ ବଲ୍‌ରେ ୪୭ ଏବଂ ଏବଂ ଅବଦୁଲ ସମଦ ୨୪ ବଲ୍‌ରେ ୩୬ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ।

ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଆଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ ଟସ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଦଳ ତୃତୀୟ ଓଭରରେ ପ୍ରଥମ ଝଟକା ପାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଯୁଧବୀର ସିଂ ଚରକ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିଥିଲେ। ଶର୍ମା ୫ ବଲରେ ୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାୱାରପ୍ଲେ ର ଶେଷ ଓଭରରେ ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ୟାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେ ୧୩ ବଲରେ ୨୦ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ୪ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଅନମୋଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୩୭ ରନ୍ ପାର୍ଟନରସିପ ହୋଇଥିଲା।

