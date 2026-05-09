ମଠରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ; ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଓ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାଆ ଗିରଫ

ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଅର୍ଥାତ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅନୁରାଧାପୁର ସହରରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ ମଠରେ ପୂଜକ ଥିଲେ ପଲ୍ଲେଗାମା ହେମରତ୍ନେ

By Manoranjan Sial

କଲମ୍ବୋ: ଧନ୍ୟ ତ ମାଆ ପଣିଆ! ନିଜ ଝିଅକୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ ଦେଲା। ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ଆସିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଓ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଅଟ୍ଟାମାସ୍ତାନ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ପୀଠକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାଆନ୍ତି। ଏହି ପୀଠର ମୁଖ୍ୟ ଭିକ୍ଷୁ ହେଉଛନ୍ତି ପଲ୍ଲେଗାମା ହେମରତ୍ନେ। ଏଥିସହ ଅନୁରାଧାପୁରରେ ଥିବା ମଠରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଯୌନ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗ। ସେ ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପୋଲିସ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ କଲମ୍ବୋରେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଏଥିସହ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ହୋଇଛି।

ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଅର୍ଥାତ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅନୁରାଧାପୁର ସହରରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ ମଠରେ ପୂଜକ ଥିଲେ ପଲ୍ଲେଗାମା ହେମରତ୍ନେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସେ ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ଯୌନ ଶୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମାଆ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୀଡ଼ିତା ଏନେଇ ଥାନା ଓ ପରେ ଅନୁରାଧାପୁର କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା।

କୋର୍ଟ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଶୁକ୍ରବାର କୋର୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ପଲ୍ଲେଗାମା ହେମରତ୍ନେଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେ କଲମ୍ବୋରେ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୋଲିସ ମେଡିକାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏପରିକି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଛି।

