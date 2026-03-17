ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସପ୍ତାହରେ କେବଳ ୪ ଦିନ ଖୋଲା ରହିବ ଅଫିସ ଏବଂ ସ୍କୁଲ; ତେଲ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଗଭୀର ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବେ ଏକ ଗୁରୁତର ଇନ୍ଧନ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ତେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁନ୍ଦା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଏକ କଠୋର ଏବଂ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ଭିତରେ ସୋମବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ତାରିଖରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଦେଶରେ “ଚାରି ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ” କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସପ୍ତାହରେ କେବଳ ଚାରି ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ।
କଲମ୍ବୋରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା କମିଶନର ଜେନେରାଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବହନରେ ବ୍ୟବହୃତ ତେଲର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଇଛି।
ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼: ସରକାର କେବଳ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ହ୍ରାସ କରିବା କିମ୍ବା ଘରୁ କାମ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାଧା ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ବନ୍ଦର, ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ସ ଭଳି କିଛି ବିଭାଗକୁ ଏହି କଟକଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
QR କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ: ଛୁଟି ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇନ୍ଧନ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ କଠୋର କରିଛି। ଦେଶରେ ଏବେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ରାସନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଯାନର ପ୍ରକାର ଉପରେ ଆଧାର କରି ସାପ୍ତାହିକ କୋଟା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ତାହା ଦୁଇ ଚକିଆ, ତିନି ଚକିଆ କିମ୍ବା କାର କି ନୁହେଁ। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ QR କୋଡ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏହା କେବଳ କଳାବଜାରୀକୁ ରୋକିବ ନାହିଁ ବରଂ ସୀମିତ ଷ୍ଟକର ସମାନ ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଖରେ ସୀମିତ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି। ସରକାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ ରୋକିବ।