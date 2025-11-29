ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦିତୱା ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି; ବନ୍ଦ ହେଲା ସ୍କୁଲ, ବିମାନ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ, ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ!
IMD alert: ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆଉ ଏକ ଝଡ଼ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆଉ ଏକ ଝଡ଼ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦିତୱା ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପରେ, ଏହି ଝଡ଼ ଭାରତର ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ନେଇ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ତିନୋଟି ଦେଶ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି।
ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି: ଏଥିରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଷଳ ପାତ ଏବଂ ବନ୍ୟାରେ ୫ ଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଗର ପ୍ରକୋପ କମିବାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ।
ଭାରତର ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛି ଝଡ଼: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅତି କମରେ ୧୨୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦିଟୱା ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ନଭେମ୍ବର ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ତାମିଲନାଡୁରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ: ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଆସିବା ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯୋଗୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀମାନେ ୫୪ଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି।
ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି: ବିମାନ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆଗମନ ଉଭୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପବନ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିପଦର ଆକଳନ କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବିମାନବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ: ଏହି ସମୟରେ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦିଟୱା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବାୟୁସେନାକୁ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରୁଛି। ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି।