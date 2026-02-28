ପାକିସ୍ତାନର ଖେଳ ଶେଷ କଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ସେମିଫାଇନାଲରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲା ପାକ୍, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଏଣ୍ଟ୍ରି

ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ମଧ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା।

କିନ୍ତୁ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ପୂର୍ବରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାକିସ୍ତାନର ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହାତରେ ଏହି ପରାଜୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ ଦେଇଥିବାବେଳେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ ୨ ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ହୋଇଛି।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପାଲେକେଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅତି କମରେ ୬୫ ରନର ବିଜୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସଲମାନ ଆଗାଙ୍କ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୧୨ ରନର ଏକ ବିରାଟ ସ୍କୋର କରିଥିଲା।

ଏହି ସ୍କୋର ପରେ, ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତୁଳନାରେ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୧୪୭ ରନରେ ସୀମିତ ରଖିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଲେ।

