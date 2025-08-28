ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା; ୧୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ, ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର୍
ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଦଳ । ଯେଉଁଥିରେ 17 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର୍ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଦଳ । ଯେଉଁଥିରେ 17 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର୍ ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ ରୁ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସିରିଜ ପାଇଁ ସେମାନେ ୧୭ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ ରୁ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ ରୁ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ମୋଟ ୧୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଏହି ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। ସେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ଚାରିଥ ଆସଲଙ୍କାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟିମ୍
ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଚାରିଥ ଆସଲଙ୍କା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆ କପରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି। ତଥାପି, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି 17 ଜଣିଆ ଦଳରୁ ଏସିଆ କପ ପାଇଁ ଦଳ ଚୟନ କରାଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଯେ ହସରଙ୍ଗା ସେଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।
ଷ୍ଟାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି
ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମଥିଶା ପଥିରାଣା ମଧ୍ୟ ଟି20 ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା। ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦଳର ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖେଳିବାର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଏହି ଦଳରେ ପଥୁମ୍ ନିସାଙ୍କା, କୁସାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍, କୁସାଲ ପରେରା, କାମିଣ୍ଡୁ ମେଣ୍ଡିସ୍ ଏବଂ ଦାସୁନ୍ ଶନାକାଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଜିତି ନାହିଁ।