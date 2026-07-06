ଜେଲ୍ରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ, ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଲା କାରାଗାର: ୨୫ ମୃତ, ୧୦୦ ଆହତ
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନେଗୋମ୍ବୋ ଜେଲ୍ରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀର କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଓ ଗୁଳିବିନିମୟ ହୋଇଛି।
କଲମ୍ବୋ: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନେଗୋମ୍ବୋ ଜେଲ୍ରେ ସୋମବାର ଦିନ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀର କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ମାରପିଟ୍ ହୋଇଛି। ଜେଲ୍ରେ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ କଏଦୀ ଥିବାରୁ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅତିକମ୍ରେ ୨୫ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ଓ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଏଦୀଙ୍କ ସହ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ଦିନ ସଜା କାଟୁଥିବା କଏଦୀ ଏବଂ ବିଚାରାଧୀନ (ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଚାଲିଛି) କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସୋମବାର ଦିନ ଏହା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ କଏଦୀମାନେ ଜେଲ୍ ଜଗୁଆଳିଙ୍କଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଆସିଥିବା ଦୃଶ୍ୟରେ ଆହତ କଏଦୀମାନେ ପୋଲିସ୍ ବସ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ସୁରକ୍ଷାବଳ ଜେଲ୍ ଗେଟ୍କୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ।
କଲମ୍ବୋ ସହରଠାରୁ ୩୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଜେଲ୍କୁ ଏବେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF) ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିବା ତିନି ଜଣ ମୁଖ୍ୟ କଏଦୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେନା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ଶତ୍ରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମାରପିଟ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏହି ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ବଡ଼ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜେଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ କଏଦୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜେଲ୍ରେ ହୋଇଥିବା ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ।