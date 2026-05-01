ଲଜ୍ଜାର ସବୁ ସୀମା ପାର୍ କରିଦେଲେ ଏହି କ୍ରିକେଟର୍, ବାଥରୁମରେ ଲୁଚି କରୁଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ, ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ

ଲଜ୍ଜାର ସବୁ ସୀମା ପାର୍ କରିଦେଲେ ଏହି କ୍ରିକେଟର୍, ବାଥରୁମରେ ଲୁଚି କରୁଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ

By Jyotirmayee Das

Cricketer Arrest: କ୍ରିକେଟ ଜଗତରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୋଲିସ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳର ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ହୋଟେଲ ବାଥରୁମରେ ଲୁଚି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା କଲମ୍ବୋର ନାରାହେନପିଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ଖେଳାଳିମାନେ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଲାଇନରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି କି ଅପଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲା ସେଠାରେ ଏକ ମେଡିକାଲ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ବାଥରୁମରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ଭିଡିଓ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ, ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳର ଦୁଇ ଜଣ କ୍ରିକେଟର ଥିଲେ।

କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି

ନାରାହେନପିଟା ପୋଲିସ ଦୁଇ ଯୁବ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୫,୦୦,୦୦୦ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟଙ୍କା ବଣ୍ଡ ଦାଖଲ କରି ଜାମିନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମହିଳାମାନେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ୨୫ ମେ ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହିଁ, କିମ୍ବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ବୋର୍ଡ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ଶାମ୍ମି ସିଲଭା ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସରକାର ବୋର୍ଡର ପୁନର୍ଗଠନ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କମିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ଏବେ ଏହି କମିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯାହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଫେରାଇ ଆଣିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ସହିତ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା।

