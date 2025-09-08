Asia cup: ଭାରତ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ! IND vs PAK ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ‘ଅନଲକି’ ଅମ୍ପାୟାର, ଚିନ୍ତାରେ ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ସ
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଲା। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଏକ ବଡ଼ ଟେନସନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। IND vs PAK ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ‘ଅନଲକି’ ଅମ୍ପାୟାର ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ACC) ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ତାଲିକା ଆସିବା ସହିତ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ପାୟାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଏକ ବଡ଼ ଟେନସନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ‘ଅନଲକି’ ଅମ୍ପାୟାର
୨୦୧୯ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ, ରୁଚିରା ପଲିଆଗୁରୁଗେଙ୍କ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୁଚିରା ପଲିଆଗୁରୁଗେଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟ୍ରଫି କବ୍ଜା କରିଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଅମ୍ପାୟାର ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ପାୟାରିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଏସିଆ କପ୍ରେ ୧୦ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ୧୦ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅମ୍ପାୟାରମାନେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ।
ଭାରତ- ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ଏବଂ ରୋହନ ପଣ୍ଡିତ
ପାକିସ୍ତାନ- ଆସିଫ୍ ୟାକୁବ୍ ଏବଂ ଫୈସଲ୍ ଆଫ୍ରିଦି
ବାଂଲାଦେଶ- ଗାଜି ସୋହେଲ୍ ଏବଂ ମାସୁଦୁର ରହମାନ
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା- ରବିନ୍ଦ୍ର ୱିମଲାସିରି ଏବଂ ରୁଚିରା ପଲିଆଗୁରୁଗେ
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ- ଅହମ୍ମଦ ପାକତିନ ଏବଂ ଇଜାତୁଲ୍ଲା ସଫି
ଫାଇନାଲ୍ ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଥର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏସିଆ କପରେ ୮ଟି ଦଳକୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୁପ ଏ ରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ୟୁଏଇ ଏବଂ ଓମାନ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ ବି ରେ ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ହଂକଂ ଚୀନ ଅଛି। ଉଭୟ ଗ୍ରୁପରୁ ୨-୨ଟି ଦଳ ସୁପର-୪ କୁ ଯିବ। ସୁପର-୪ ରୁ ଦୁଇଟି ଦଳ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ କ୍ବାଲିଫାଏ କରିବେ ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ର ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।