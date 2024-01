ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର-ରସଗୋଲା; ଆମ ହୃଦୟ-ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ଭାବ-ସ୍ୱାଦ

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମଧୁର ହେଉଛି ରସଗୋଲା, ଯ଼ାହାକୁ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଖାଇ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି । ଏହାର ଉତ୍ପତିକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ ଲୋକକଥା । ହେଲେ ଆମେ ଉପକୂଳ ସହର ପୁରୀ କଥା ଯ଼ିଏ, ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ସହ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ । ରସଗୋଲା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ହୃଦୟ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ସ୍ୱାଦ। ଓଡ଼ିଶା ସହ ରସଗୋଲାର ସଂପର୍କ ବହୁ ପୁରୁଣା । ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ମୁହୂର୍ତ ହେଉ କି ଉତ୍ସବ, ସବୁଠି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ରସଗୋଲା ।

ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ମିଠା ହେଉଛି ରସଗୋଲା । ଘରେ ଘରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏହି ମିଠାର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳନ କରା ହେଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ପାହାଳର ମିଠା ବଜାରର ରହିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଚାହିଦା । ସେପଟେ ସାଲେପୁରର ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିକଳାନନ୍ଦ କର ସୁଇଟ୍ ଷ୍ଟଲ କଥା ନହିବା ତ ଭଲ। କିଛି ରସଗୋଲା ପ୍ରେମୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରସଗୋଲାର ମାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ଏହାର ପ୍ରସାର ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବ । ହେଲେ ରସଗୋଲା ସବୁଠୁ ବେଶି ପରିଚୟ ପାଇଛି ପୁରୀ, ଯେଉଁଠି ତାର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ପରମ୍ପରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ।

ହେଲେ ଆଜି ପୁରୀ ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ବିଟର ପେଜରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋ ରସଗୋଲାର ସବୁ ସୃତିକୁ ତାଜା କରିଦେଉଛି…..

Savouring the sweetness of Odisha's culinary culture!

A delectable treat that mirrors the rich heritage of this coastal paradise & symbolises the cultural richness of our state. #Rasagola🤩 :the symphony of flavours embodying our culture's heart and soul.#PuriDelights pic.twitter.com/y5k9GcnBkb

— PuriOfficial (@Puri_Official) January 2, 2024