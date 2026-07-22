ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ସୋଶିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି; ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ୟ୍ୟ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସହ ଶୁଣାଯିବା ଉଚିତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ବିରୋଧରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ବ୍ୟାପକ ରୂପ ନେଉଛି। ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ଓ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶଶି ଥରୁର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମତ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ସୋଶିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି; ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ୟ୍ୟ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସହ ଶୁଣାଯିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର ନିଜେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଲାଠିଚାର୍ଜ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେବା ଘଟଣାକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଶଶି ଥରୁର।
ସରକାର ଏତେ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାହିଁକି?: ଶଶି ଥରୁର କହିଛନ୍ତି, ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣିନେବା ଓ ଅନ୍ୟ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଉଠାଇନେବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜ ଦାବିକୁ ନେଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଏତେ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳତା କାହିଁକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି?
ଶଶି ଥରୁର ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ପୋଲିସର କଠୋର କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଳ କରି ସରକାର ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସମର୍ଥନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ରାଜନୀତି ଓ ସମାଜ ଉଭୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି।