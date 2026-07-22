ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ସୋଶିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି; ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର‌୍ୟ୍ୟ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସହ ଶୁଣାଯିବା ଉଚିତ

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ବିରୋଧରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ବ୍ୟାପକ ରୂପ ନେଉଛି। ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ଓ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶଶି ଥରୁର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମତ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ସୋଶିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି; ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର‌୍ୟ୍ୟ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସହ ଶୁଣାଯିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର ନିଜେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଲାଠିଚାର୍ଜ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେବା ଘଟଣାକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଶଶି ଥରୁର।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର…

ହତ୍ୟା କରିବାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିଲା…

ସରକାର ଏତେ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାହିଁକି?: ଶଶି ଥରୁର କହିଛନ୍ତି, ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣିନେବା ଓ ଅନ୍ୟ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଉଠାଇନେବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜ ଦାବିକୁ ନେଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଏତେ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳତା କାହିଁକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି?

ଶଶି ଥରୁର ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ପୋଲିସର କଠୋର କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଳ କରି ସରକାର ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସମର୍ଥନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ରାଜନୀତି ଓ ସମାଜ ଉଭୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର…

ହତ୍ୟା କରିବାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିଲା…

କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ…

ରାମ ମନ୍ଦିର CEO ପଦବୀ ପାଇଁ ୫୫୦୦ ଆବେଦନ,…

1 of 17,644