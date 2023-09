ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ଆଟାକକୁ ଶ୍ରିମୟୀଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ; ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା ଅଧାରୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ..

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର; ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଟାକକୁ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରିମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ । ଏକ୍ସ(ଟ୍ବିଟର)ରେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଏହି କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ନିଜର ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା ଅଧାରୁ ଛାଡି ପଳାଇଆସିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସାର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ କୋର୍ସ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର । ସେ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ମହିଳା ପୁଲିସ୍‍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡିଥିଲା ସେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି । ଆଉ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ଅଧାରୁ ଆସି ପୁଣିଥରେ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ବୟାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି ।

We had heard that Shri. Jaynarayan Mishra had gone for mental treatment. It looks like he escaped before the full course of treatment got over. Our prayer for him- “get well soon”. We will advise media and Odisha BJP leaders to keep safe distance from him looking at his past…

— Shreemayee sweta snigdha Mishra (@ShreemayeeM) September 3, 2023