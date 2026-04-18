କଲେଜରେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ: ବାହାରିଲା ୨୨୫ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପଦବୀ!
ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ନିଯୁକ୍ତି!
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ (SSB) ପକ୍ଷରୁ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ବଡ଼ ଧରଣର ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଣ-ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଲିଥିବା ୨୨୫ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ନିଯୁକ୍ତି ବିବରଣୀ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ:
- SSB ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ।
- ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ: ୨୭ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ (ଅପରାହ୍ନ ୨:୩୦)
- ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ: ୩୦ ମେ, ୨୦୨୬ (ରାତି ୧୧:୪୫)
- ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍: ssbodisha.ac.in
ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ବୟସ ସୀମା:
- ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇବ୍ରେରି ସାଇନ୍ସରେ ସ୍ନାତକ (Bachelor’s Degree in Library Science) କିମ୍ବା ଏହାର ସମାନ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
- ବୟସ: ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୨୧ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୪୨ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ।
- ବୟସ କୋହଳ: ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ SC/ST, SEBC, ମହିଳା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ୫ ବର୍ଷ ଏବଂ PwD ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ବର୍ଷ ବୟସ କୋହଳ କରାଯାଇଛି।
ଦରମା ଓ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
- ଚୟନ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଗ୍ରୁପ୍-ବି (Group-B) ବର୍ଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପେ-ଲେଭଲ୍ ୯ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା ୫୩,୧୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧,୬୭,୮୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ।
ଚୟନ ପ୍ରଣାଳୀ:
- ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚୟନ କେବଳ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଆଧାରରେ କରାଯିବ।
- ୧୫୦ ମାର୍କର ଏକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ (୧୦୦ଟି ପ୍ରଶ୍ନ)।
- ପ୍ରତି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ୧.୫ ମାର୍କ ମିଳିବ ଏବଂ ଭୁଲ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ୦.୫ ମାର୍କ କଟାଯିବ।
- ପରୀକ୍ଷାର ଅବଧି ୨ ଘଣ୍ଟା ରହିବ।
- ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାସିଂ ମାର୍କ ୪୦% ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ୩୦% ରଖାଯାଇଛି।
ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର:
- ଓଡ଼ିଶାର ୫ଟି ମୁଖ୍ୟ ସହର ଯଥା- ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜୟପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି କେନ୍ଦ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ।
ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ:
ସାଧାରଣ ଏବଂ SEBC ବର୍ଗ ପାଇଁ: ୫୦୦ ଟଙ୍କା
SC, ST ଏବଂ PwD ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ: ୨୦୦ ଟଙ୍କା
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ: ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଏବଂ କହିବା ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଫଟୋ, ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏବଂ ବାମ ହାତ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଚିହ୍ନ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ!