ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, SSCରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଏହି ଲିଙ୍କରେ କରନ୍ତୁ Apply
ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, SSCରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି
SSC Recruitment: ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ (SSC) ପକ୍ଷରୁ CGL ୨୦୨୬ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଶାୟୀ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
କେଉଁ ସବୁ ବିଭାଗ ଓ ପଦବୀରେ ମିଳିବ ଚାକିରି?
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ, ଆୟକର ବିଭାଗ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ବିଭାଗ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଡାକ ବିଭାଗ, ଅଡିଟ୍ ବିଭାଗ ଏବଂ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ବିଭାଗ ସାମିଲ ରହିଛି।
ପ୍ରମୁଖ ପଦବୀ
ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର (ASO), ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଅଡିଟର, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ସିବିଆଇ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (SI) ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ।
କେତେ ମିଳିବ ଦରମା?
SSC CGL ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳୁଥିବା ଚାକିରିଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦମଦାର୍ ଦରମା ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପଦବୀ ଅନୁଯାୟୀ ବେତନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାସିକ ଦରମା ପ୍ରାୟ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA),ଘରଭଡ଼ା ଭତ୍ତା (HRA), ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା (TA) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।
ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ବୟସ ସୀମା
ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା: ଯେକୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ (Graduation) ପାସ୍ କରିଥିବା ଆଶାୟୀ ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦବୀ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ।
ବୟସ ସୀମା: କେତେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷ ଓ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୨୭ ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ୩୦ ରୁ ୩୨ ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ବୟସ କୋହଳ: ସରକାରୀ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବୟସ ସୀମାରେ ଛାଡ଼ ମିଳିବ। SC/ST ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ୫ ବର୍ଷ ଏବଂ OBC ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷର କୋହଳ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କେତେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ:
- ପ୍ରଥମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ଟାୟାର-୧ (Tier-I) ପରୀକ୍ଷା ହେବ।
- ଏଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟାୟାର-୨ (Tier-II) ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କେତେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଓ ମେଡିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ।
- ଶେଷରେ ମେରିଟ୍ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ (ମୂଳ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ) ଆଧାରରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୟନ କରାଯିବ।
କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ?
ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ:
- ପ୍ରଥମେ ଏସଏସସିର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ssc.gov.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
- ହୋମପେଜ୍ରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ‘ରଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍’ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ।
- ଏହାପରେ SSC CGL ୨୦୨୬ Recruitment ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।
- ମଗାଯାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଫଟୋ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
- ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ପୈଠ କରି ଫର୍ମକୁ ସବ୍ମିଟ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଏହାପରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଜ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ।