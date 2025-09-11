SSCର ନୂଆ Rule କପି କରୁଥିଲେ ଆଉ ମିଳିବନି ସକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ଜେଲ ଯିବା ସହ , ନ ମିଳିପାରେ…

ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ (SSC) ଏହାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଜାଲିଆତି ଏବଂ ଠକେଇ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁହେବ ନୂଆ ରୁଲ ....

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ (SSC) ଏହାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଜାଲିଆତି ଏବଂ ଠକେଇ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । କମିଶନ ଏକ ନୂତନ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚିଟିଂ କରୁଥିବା ଧରାପଡ଼େ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଏତେ କଠୋର ଯେ ଏବେ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ରୁ ବାହାର କରାଯିବ ନାହିଁ ବରଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ କୌଣସି SSC ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦେବାରୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ।

ଆଜିକାଲି କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରିମୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। SSC କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଏବେ ଏପରି ଉନ୍ନତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସଂସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରୁ ଅନ୍ୟ କେହି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରିବ।ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ କେହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ SSC ଏବେ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ (ଅଙ୍ଗୁଠି ଛାପ କିମ୍ବା ଟିପଚିହ୍ନ) ଏବଂ ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ ବ୍ୟବହାର କରିବ।

 

SSC କହିଛି ଯେ ଯଦି କେହି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦାରଖ କରାଯିବ। CCTV କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏଆଇ (AI) ସାହାଯ୍ୟରେ ଏପରି ମାମଲା ଧରାଯିବ। ଯଦି କେହି ଚିଟିଂ କରୁଥିବା, ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହେଉଥିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

ତେବେ ଏହା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା ଜରୁରୀ । ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏକ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସିଷ୍ଟମ ଏହାକୁ ‘ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବା’ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଠକେଇ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଚାହିଁବାକୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ପରୀକ୍ଷାର ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଧାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏହାକୁ ଲକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି।ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶଦାତାରେ SSC ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଏବେ ଚିଟିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ‘ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା’ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କପି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଧରାପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ, ‘ପବ୍ଲିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆଇନ, 2024’ (PEA ଆଇନ, ୨୦୨୪ ) ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍, କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ FIR ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇପାରିବ।

 

