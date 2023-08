‘ଧନ ଲୋ ଟିକେ ଧୀରେ!’: ବର୍ଷା ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ନ ଚଳାଇବାକୁ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲା STA

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ଭୁବନେଶ୍ୱର(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରିଜ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠପ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନିତ୍ୟବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ ।

ରାଜ୍ୟର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ଏନେଇ ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ତେବେ ଏନେଇ ଆଗକୁ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଏସଟିଏ) । ପୂର୍ବରୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଥିବା ଏସଟିଏ ଏବେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବର୍ଷା ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରୁଥିବା ଅମାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜରେ ଏସଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସମୟର ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ଧୀର ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ଏସଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ଏସଟିଏ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି ‘ଧନ ଲୋ ଟିକେ ଧୀରେ!’ । ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବେ ତେବେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଜ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ । ବର୍ଷା ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଏସଟିଏ ଏକ ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଧନ ଲୋ ଟିକେ ଧୀରେ !

ବର୍ଷା ଦିନ ରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡି ଚଳେଇଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଂଚି ପାରିବେ I

Hope all of you are enjoying this mesmerizing #rainyweather but don't let this distract you on the road.

Drive carefully, to live joyfully!#RainDayDrivingTips#RoadSafety pic.twitter.com/C9ktJzO0Op

— State Transport Authority, Odisha (@STAOdisha) August 2, 2023