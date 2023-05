(Video) ‘ନଜର ହଟିଲା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା’: ୦.୧ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ଏସଟିଏର ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତାରେ ଧୋନୀଙ୍କ ଷ୍ଟମ୍ପିଂ ଆଉଟ୍

ଭୁବନେଶ୍ୱର(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଏହାଫଳରେ ଅକାଳରେ ଅନେକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସହିତ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଏସଟିଏ) ପକ୍ଷରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଜନ ସଚେତନତା କରାଯାଇଥାଏ ।

ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଏସଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ନିକଟରେ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଦୁଇଦିନ ତଳେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ (ଆଇପିଏଲ)ର ଫାଇନାଲରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପରକିଙ୍ଗସର ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନୀଙ୍କ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଷ୍ଟମ୍ପିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଉକ୍ତ ମ୍ୟାଚରେ ଧୋନୀ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୦.୧ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟମ୍ପ ଆଉଟ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ।

ତେଣୁ ଆଇପିଏଲର ଏହି ଆଉଟକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ସହିତ ତୁଳନା କରି ଏସଟିଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି । ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ୦.୧ ସେକେଣ୍ଡ ଯେପରି ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେହିପରି ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ । ୦.୧ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ‘ନଜର ହଟିଲା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା’ ନାମରେ ଏହି ଟୁଇଟ୍ କରାଯାଇଛି । ୦.୧ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ନଜର ହଟିବାରୁ ଗିଲ ଯେପରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ବୋଲି ଏସଟିଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

#RoadSafety lesson from #IPL !

Accident can happen even in 0.1 second.

Always stay alert on the road, so that you don't get hurt.

ନଜର ହଟିଲା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା I#MSDhoni #TopicalPost#DriveSafely@CTOdisha pic.twitter.com/8HMHW2iK9D

— State Transport Authority, Odisha (@STAOdisha) May 30, 2023