ପଛରୁ ଛୁରାଘାତ କରିଥିବା କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଭରସା କରାଯିବ ନାହିଁ

ଚେନ୍ନାଇରେ ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଡିଏମକେ (DMK) ଯୁବ ଶାଖା ବୈଠକରେ ଭାଷଣ ଦେବାବେଳେ ଦଳୀୟ ନେତା ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ 'ଟିଭିକେ' (TVK)କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ସେ କଂଗ୍ରେସର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଉଦୟନିଧି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ପଛପଟୁ ଛୁରିକାଘାତ କରିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ତାମିଲନାଡୁ  : ଚେନ୍ନାଇରେ ଆୟୋଜିତ ଡିଏମକେ (DMK) ଯୁବ ଶାଖା ବୈଠକରେ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ କ୍ଷମତା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟଙ୍କ ନୂତନ ଦଳ ‘ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ୍’ (TVK) ସହ ହାତ ମିଳାଇ ଡିଏମକେକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଛି। ଉଦୟନିଧିଙ୍କ ମତରେ, ଡିଏମକେ ଗତ କୋଡିଏ ବର୍ଷ ଧରି କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଦେଶରେ ବିଜେପିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଡିଏମକେ କର୍ମୀମାନେ ନିଜର ରକ୍ତ ଓ ଝାଳ ବୁହାଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।

ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଡିଏମକେର ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ କଂଗ୍ରେସ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜୟୀ ହେବା ମାତ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନକରି କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦଳ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଉଦୟନିଧି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଆଉ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଡିଏମକେ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଉଦୟନିଧି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷାରୋପ ନକରି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କର୍ମୀମାନେ ବାହାରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହିତ ନିଜ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦଳ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ।

