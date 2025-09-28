ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟା, ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୩୯କୁ ବୃଦ୍ଧି, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଆଗରୁ କେବେ ରାଜନୈତିକ ରାଲିରେ ଏପରି ଘଟିନଥିଲା।

By Subhasmita Das

ତାମିଲନାଡୁ: ତାମିଲନାଡୁ କରୁରରେ ଦଳାଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୩୯କୁ ବୃଦ୍ଧି। ସାଉଥ୍ ଷ୍ଟାର ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେ ରାଲିରେ ଘଟିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୬ ଜଣ ମହିଳା ଓ ୧୦ ଜଣ ଛୋଟପିଲା ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଦଲାଚକଟାରେ ୫୧ ଜଣ ଆହତ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି।

ସେପଟେ ଦଳାଚକଟାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ୍। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଓ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ ୧ ଲକ୍ଷର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ।

ଏହାସହ କରୁର ଯାଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଶାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ରାଲିରେ ଏପରି ପୂର୍ବରୁ ଘଟି ନ ଥିଲା କହିଲେ।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ। ଏହାସହ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠନ କଲେ ତଦନ୍ତ କମିଶନ।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜୟ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୭ଟାରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା।

ଅପରାହ୍ନରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସମର୍ଥକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଟିଭି ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଚେତ ଏବଂ ପଡ଼ିଯିବା ଦେଖି ବିଜୟ ଦଳର ଅନେକ କର୍ମୀ ଆଲାର୍ମ ବଜାଇ ଦେଇଥିଲେ।

କରୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତାମିଲନାଡୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୱିଲ ମହେଶ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା କରି ନଥିଲେ। ଏହା ଆଉ କେବେ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

