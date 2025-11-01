ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦଳାଚକଟା ସମୟର ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଭିଡ଼ିଓ, ଥରୁଟେ ଦେଖିଲେ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ …

Venkateswara Temple Stamped:ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ରାଲି ପରେ, ଶନିବାର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦଳାଚକଟା ଘଟିଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

Venkateswara Temple Stamped:ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ରାଲି ପରେ, ଶନିବାର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦଳାଚକଟା ଘଟିଛି। ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର କାଶିବୁଗାରେ ଥିବା ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନଅ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏକାଦଶୀ ଅବସରରେ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଭିଡ ହୋଇଥିଲା । ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଭିଡ଼ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା।

 

ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କେ. ଅତଚନ୍ନାଇଡୁ ତୁରନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ମନ୍ଦିର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଅଘଟଣକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “କାଶିବୁଗାର ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ଜୀବନହାନି ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ମୁଁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି।”

ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ପ୍ରୟାସ ତଦାରଖ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମୟର ଛାତିଥରା ଭିଡିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି ।

