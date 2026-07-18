ଲର୍ଡସ୍ ODI ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଅଚାନକ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବଦଳାଇଲା BCCI

ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଆହତ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ବଦଳ ସ୍ୱରୂପ ହର୍ଷ ଦୁବେଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ବିସିସିଆଇ ଘୋଷଣା କରିଛି।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସିରିଜରୁ ଓହରିଗଲେ; ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଆଘାତର ଗମ୍ଭୀରତା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ହର୍ଷ ଦୁବେ ବାମହାତୀ ଅଫ୍ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଦିନିକିଆରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨ଟି ଦିନିକିଆରେ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଲର୍ଡସରେ ମୁହାଁମୁହିଁ…

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ଆସିବା ପରେ କ’ଣ କାଗଜ…

ଭାରତର ଅପଡେଟ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍:

ଶୁଭମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), କେଏଲ ରାହୁଲ (ୱିକେଟକିପର), ଇଶାନ କିଶାନ (ୱିକେଟକିପର), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଗୁରନୂର ବ୍ରାର, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ହର୍ଷ ଦୁବେ।

You might also like More from author
More Stories

ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଲର୍ଡସରେ ମୁହାଁମୁହିଁ…

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ଆସିବା ପରେ କ’ଣ କାଗଜ…

ଶ୍ରାବଣ ବ୍ରତରେ କ’ଣ ଖାଇବେ କ’ଣ…

କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଏବଂ ମାମୁଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ…

1 of 9,760