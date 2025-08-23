(video) ଖୁସି ଖବର ଦେଲା BCCI, ଅବସର ନେବେନି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା

ସନ୍ନାସ ନେବେନି ରୋହିତ-ବିରାଟ।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସନ୍ନାସ ନେବେନି ରନ୍ ମେସିନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା।  ଖୁସି ଖବର ଦେଲା BCCI।

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ୨୦୨୫ ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ।

ଏବେ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ODI ରୁ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେବାର ଖବର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଏ ବିଷୟରେ ନିଜର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛି।

ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସର ନେବା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସେମାନେ ଏବେ ବି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବେ। କାରଣ ODI ରେ ଉଭୟଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ରହିଛି।

ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା କଣ କହିଥିଲେ: ୟୁପି ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ସମୟରେ ଏକ ଟକ୍ ଶୋ’ରେ ବିସିସିଆଇ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବାର ଗୁଜବକୁ ଖାରଜ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ ଦିନିକିଆ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବେ।

ଟକ୍ ଶୋ’ ସମୟରେ ଜଣେ ଆଙ୍କର ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପରି ବିଦାୟ ମିଳିବ କି?

ଏହା ଉପରେ ବିସିସିଆଇ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏବେ ବି ଦିନିକିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି।

ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ କେବେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ? ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି, ଉଭୟ ଏବେ ବି ଦିନିକିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ ଏବେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ତେବେ ଅବସର ବିଷୟରେ ଏବେ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି? ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି?”

ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅବସର ନେବାକୁ କହିନି ବିସିସିଆଇ: ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସିସିଆଇ କେବେ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅବସର ନେବାକୁ କୁହେ ନାହିଁ।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ବିସିସିଆଇ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, “ଆମର ନୀତି ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ବୋର୍ଡ କେବେ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅବସର ନେବାକୁ କୁହେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ”।

ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି କୋହଲି: ଟକ୍ ଶୋ’ ସମୟରେ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା କହିଥିଲେ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବେ ବି ସବୁଠାରୁ ଫିଟ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଜଣେ ମହାନ ODI ଖେଳାଳି।

ସେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅବସର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟ ଆସିବ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଏହା କିପରି କରିବେ?

ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସର ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୋହଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଅବସର ବିଷୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ।

ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖେଳିବେ: ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୧୯ ରୁ ୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଓ୍ୱାନ ଡେ ସିରିଜରେ ଖେଳିବେ।

ଟି-୨୦ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ, ଓ୍ୱାନ ଡେ ରୁ ଅବସର ନେବା ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛି ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଶେଷ ଗସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ତଥାପି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହି ଗୁଜବର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିସିସିଆଇ ଏହି ମାମଲାରେ ଶାନ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମୟ ଆସିନାହିଁ।

