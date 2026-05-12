ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ, ଏବେ ମାନସିକ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛନ୍ତି ଏହି ଦିଗ୍ଗଜ ବୋଲର
ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସଲିଲ ଆଙ୍କୋଲା ଅବସାଦ (ଡିପ୍ରେସନ୍) କାରଣରୁ ରିହ୍ୟାବ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମା'ଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ। ସେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି।
Salil Ankola in Depression : ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରୁ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବର୍ଷ ୧୯୮୯ରେ ମହାନ ବ୍ୟାଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ସଲିଲ ଆଙ୍କୋଲା ଏବେ ଏକ କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ନିଜ ମା’ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଶକ୍ତ ଆଘାତରୁ ବାହାରି ନପାରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଗଭୀର ଅବସାଦର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସେ ରିହ୍ୟାବ ସେଣ୍ଟରର ସାହାରା ନେଇଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ରେ ନିଜ ମା’ଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ସଲିଲ ଆଙ୍କୋଲା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ବିଗିଡ଼ୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ସେ ନିଜକୁ ପୁଣେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଏକ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଆ ଆଙ୍କୋଲା ଏହି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଲିଲ୍ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ବ୍ରେକ ନେବା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବାର ବାଟ ବାଛିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆକୁ ଫେରିବେ।
ଆଘାତ ଏବଂ ଟ୍ୟୁମର ବଦଳାଇ ଦେଲା କ୍ୟାରିୟରର ମୋଡ଼
ସଲିଲ ଆଙ୍କୋଲାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ଯେତିକି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ଶେଷ ସେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା। ୧୯୮୯ରୁ ୧୯୯୭ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ୨୦ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୧୫ଟି ୱିକେଟ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟରର ଶୀର୍ଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ର ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ଏକ ଟ୍ୟୁମର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏହି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ତାଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ହଠାତ ବ୍ରେକ ଲଗାଇ ଦେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କ୍ରିକେଟ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସଲିଲ ହାର ମାନିନଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ଟିଭି ସିରିଏଲ ଏବଂ ଫିଲ୍ମରେ ନିଜ ଅଭିନୟର ଯାଦୁ ଦେଖାଇଥିଲେ।
କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ିଆରେ ହିଁ ରହିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବିସିସିଆଇର ସିନିୟର ଚୟନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଜର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖେଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲେ। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ସଲିଲ୍ ଆଙ୍କୋଲାଙ୍କ ଦପଦପା ବେଶ ଅଧିକ ଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଖେଳି ସେ ୫୪ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚରେ ୧୮୧ଟି ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୋଲିଂର ଧାର ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଦିଗ୍ଗଜ ବ୍ୟାଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଉଥାନ-ପତନ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା।
ସଂଘର୍ଷକୁ ମାତ ଦେଇ ପୁଣି ଫେରିବେ ସଲିଲ
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ସହ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଦ୍ୟପାନ ଅଭ୍ୟାସର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ରିହ୍ୟାବ ଜରିଆରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ‘ଫାଇଟର’ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧା ସହ ଲଢ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିବା ଜାଣିଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଆ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଲିଲ୍ ଏବେ ନିୟମିତ ଭାବେ ୱର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି। ସେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଫେରିବେ।