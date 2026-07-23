ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର; ୫% ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ମିଳିବ ୬ ମାସର ବକେୟା ଟଙ୍କା

ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର; ୫% ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର । ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଭିତରେ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୫ ପ୍ରତିଶତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡିଏ ୨୫୭ ପ୍ରତିଶତରୁ ବଢ଼ି ୨୬୨ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପିଛିଲା ଭାବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରି ୧ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଫଳରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଢ଼ିଥିବା ଭତ୍ତା ସହ ବକେୟା ରାଶି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ।

ଜାନୁଆରିରୁ ମିଳିବ ବକେୟା ଟଙ୍କା: ଜାନୁଆରିରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକେୟା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଇବେ। ଏହା ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାଗିକି ନିଆଁ ମୋଦି, ପେପର ଲିକ୍ ଦୋଷୀଙ୍କ ପାଇଁ…

‘ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର ଦବାଇବା ନୁହେଁ, ଶୁଣିବା…

ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି: ଦ୍ରବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ବଢ଼ିଥିବା ଭତ୍ତା ସହ ବକେୟା ରାଶି ମିଳିବା ନେଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖାଦେଇଛି।

 

You might also like More from author
More Stories

ରାଗିକି ନିଆଁ ମୋଦି, ପେପର ଲିକ୍ ଦୋଷୀଙ୍କ ପାଇଁ…

‘ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର ଦବାଇବା ନୁହେଁ, ଶୁଣିବା…

ବିଲ୍‌ ପାସ୍‌ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ! ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା…

ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଲେ ସଲମାନ, କହିଲେ…

1 of 27,276