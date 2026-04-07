“ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ରୁହନ୍ତୁ”, ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ ମଧ୍ୟରେ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କଲା ଭାରତ

ଇରାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରିକଲା ଭାରତ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନଖୋଲିଲେ ଇରାନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଇରାନରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

ପରାମର୍ଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବହୁମହଲା କୋଠାର ଉପର ମହଲାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଅଟକିଯିବ ଆପଣଙ୍କ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ୨୩ତମ…

ଇସ୍ରାଏଲ ଦୂତବାସ ଉପରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ…

ପରାମର୍ଶଦାତାରେ କୁହାଯାଇଛି, “ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଦ୍ୱାରା ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିବା ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦୂତାବାସ ଦଳ ସହିତ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ।”

ଦୂତାବାସ ଜାରି କଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯୋଗାଯୋଗର ବିବରଣୀ:

ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏହାର ପରାମର୍ଶଦାତାରେ ଚାରୋଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର ଏବଂ ଏକ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛି।

ଏଥିରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର +୯୮୯୧୨୮୧୦୯୧୧୫, +୯୮୯୧୨୮୧୦୯୧୦୨, +୯୮୯୧୨୮୧୦୯୧୦୯, ଏବଂ +୯୮୯୯୧୭୯୩୫୯, ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି [email protected] ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଇରାନକୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣର ଚେତାବନୀ: 

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଆଜି ରାତିରେ, ଏକ ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ସେ ଏହା ହେଉ ବୋଲି ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଏହା ଘଟିବ।

ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆଜି ରାତିରେ, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ, ଯାହା ଆଉ କେବେ ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ଘଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ।”

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ରାତି ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ, କାରଣ ୪୭ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଦାଦାଗିରି, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଯୁଗ ଶେଷରେ ଶେଷ ହେବ।

ଅଟକିଯିବ ଆପଣଙ୍କ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ୨୩ତମ…

ଇସ୍ରାଏଲ ଦୂତବାସ ଉପରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ…

ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିବେନି ବୈଭବ…

ଆମେରିକାକୁ ଇରାନର ଖୋଲା ଚେତାବନୀ : ସୀମା…

