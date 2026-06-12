ରାତି ୧୧ଟା ପରେ ନଶୋଇ ଚେଇଁବା ପଡ଼ିପାରେ ଭାରି, ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତାକୁ କରିପାରେ ପ୍ରଭାବିତ
ରାତି ୧୧ଟା ପରେ ନଶୋଇ ଚେଉଁଥିଲେ ସାବଧାନ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲିର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜୀବନଯାପନରେ ମହିଳାମାନେ ଘର, କାମ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ନିଦକୁ ବଳି ଦିଅନ୍ତି।
ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା କିମ୍ବା କାମ ଏବଂ ଘରକାମରେ ଯୋଗଦେବା ଏବଂ ତା’ପରେ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତିଦିନ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ।
କିନ୍ତୁ, ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଦ ଅଭାବ କେବଳ ଥକାପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କିଛି କରେ? ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁଚକ୍ରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଚାପ ହରମୋନ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଇନସୁଲିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ରାତି ୧୧ଟା ପୂର୍ବରୁ ଶୋଇବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ନିଦ ଏବଂ ହରମୋନ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ:
ଆମ ଶରୀର ଘଣ୍ଟା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ନିଦ ହେଉଛି ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଚାବିକାଠି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ହରମୋନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।
ରାତିରେ ଆପଣ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଶୋଇବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମସ୍ତିଷ୍କର ସେହି ଅଂଶ ଯାହା ନିଦ-ଜାଗର ହରମୋନଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ତାହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିମ୍ବ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଡିମ୍ବ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।
ଗଭୀର ନିଦ ସମୟରେ ଲ୍ୟୁଟିନାଇଜିଂ ହରମୋନ (LH), ଯାହା ଡିମ୍ବ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଟ୍ରିଗର କରେ, ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ବାରମ୍ବାର ନିଦ ବ୍ୟାଘାତ LH ଉତ୍ପାଦନକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ, ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଅନିୟମିତ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ କିମ୍ବା ଡିମ୍ବ କ୍ଷୟକୁ ହଜିପାରେ।
ନିଦ ଅଭାବରୁ କ’ଣ ହୋଇପାରେ:
ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନିୟମିତ ସମୟରେ ଶୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରଜନନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ହରମୋନଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ବିଶେଷକରି ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ, ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ, ମେଲାଟୋନିନ, କୋର୍ଟିସୋଲ, LH ଏବଂ FSH ର ସନ୍ତୁଳନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।
ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମେଲାଟୋନିନ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଡିମ୍ବାଣୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବାଧା ଦିଏ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ଅଭାବରୁ କର୍ଟିସୋଲ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏକ ହରମୋନ୍ ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାପ ସହିତ ଜଡିତ। କର୍ଟିସୋଲ ବୃଦ୍ଧି ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଡିମ୍ବାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ LH (ଲୁଟିନାଇଜିଂ ହରମୋନ୍) ଏବଂ FSH (ଫୋଲିକଲ୍-ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ ହରମୋନ୍) ମୁକ୍ତ ହେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଏହି ହରମୋନ୍ ଡିମ୍ବାଶୟରୁ ଡିମ୍ବାଶୟ ବିକାଶ ଏବଂ ସମୟାନୁସାରେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ଚାପ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ହରମୋନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଡିମ୍ବାଶୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ହରମୋନ୍ ହ୍ରାସ କରେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କିମ୍ବା ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ମହିଳାମାନେ କେତେ ସମୟ ଶୋଇବା ଉଚିତ:
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ୭ ରୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଜନନ ମେଡିସିନ୍ ସୋସାଇଟିର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ଶୋଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣର ସମ୍ଭାବନା ୭ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ କିମ୍ବା ୯ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଶୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ, ଡାକ୍ତରମାନେ ରାତି ୧୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ଶୋଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି।