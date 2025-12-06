ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, ଆଧାର ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଏମିତି ଉଠାନ୍ତୁ ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା
Aadhaar Enabled Payment System: ଆପଣ ଯେତେ ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାର, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, କିମ୍ବା UPI ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସର୍ବଦା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ରଖିଥାଆନ୍ତି । ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପାଇଁ ATM ମେସିନ ସବୁଠି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ATM କାର୍ଡ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଅବା ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେପରିସ୍ଥିତିରେ କ’ଣ କରିବେ ଆପଣ ?
ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ବିନା ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଅବା ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟକର । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ୟା ପାଇଛ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏବେ ଆପଣ କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ।
AePS ଆରମ୍ଭ: ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସେବାକୁ AePS, କିମ୍ବା ଆଧାର ସକ୍ଷମ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କୁହାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ (UIDAI) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ନିଗମ (NPCI) ୨୦୧୬ ମସିହାରେ AePS ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଧାର-ଆଧାରିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା।
ଉଠାଣ ସୀମା: AePS ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିପାରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଙ୍କର ନଗଦ ଉଠାଣ ସୀମା ଭିନ୍ନ। କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ୧୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଣ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଅଧିକ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ, ଟଙ୍କା ଉଠାଣର ଲିମିଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
କେମିତି ଉଠେଇବେ ଟଙ୍କା:
- ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀର ମାଇକ୍ରୋ ATM/BC ପଏଣ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
- ଏବେ, ମେସିନରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
- ଏବେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
- ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।
- ତାପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଟିପଚିହ୍ନ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ।
- ଆପଣଙ୍କ ଟିପଚିହ୍ନ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଯିବ। ଆପଣ ଏକ ରସିଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ।
ମାଇକ୍ରୋ ଏଟିଏମ୍: ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାଇକ୍ରୋ ଏଟିଏମ୍ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ କାରବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ କରନ୍ତି।