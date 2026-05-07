ମାଆକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ପୁଅ! ୪ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ

ବିବାହ ପରେ ବିକାଶ ଓ ନାଗା ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଏକାଠୀ ରହିଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେନାହିଁ ବିକାଶ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିକାଶ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା

By Manoranjan Sial

ନାଗପୁର: ଇଏ କି କଳି କାଳ ଭାଇ! ଚାକିରି ଦେବ କହି ବାପ ବାହା ହେଲା। ହେଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁଅ। ଏବେ ସାବତ ମାଆ ୪ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ। ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ଏନେଇ ସାବତ ମାଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ପୋଲିସ।

୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ନାଗା(ଛଦ୍ମନାମ) କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ୫୫ ବର୍ଷୀୟ ବିକାଶ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ସହ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର। ବିକାଶ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଇଥିଲେ ନାଗା। ତାଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। କଥା ହେଉ ହେଉ କେତେବେଳେ ଉଭୟ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଭୟ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ।

ବିବାହ ପରେ ବିକାଶ ଓ ନାଗା ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଏକାଠୀ ରହିଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେନାହିଁ ବିକାଶ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିକାଶ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ମାମଲା ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ବିକାଶଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ୨୧ ବର୍ଷର ପୁଅ ଅକ୍ଷତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ବାପାଙ୍କ ବିବାହକୁ ସେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା…

“ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ବନ୍ଦ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର…

ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବର ଓ ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ୧୦ ତାରିଖରେ ନାଗା ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅକ୍ଷତ। ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ କହିପାରୁନଥିଲେ।

ତେବେ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବାରୁ ମନ ଭିତରେ ସାହସ ଜୁଟାଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାମୀ ବିକାଶଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଚୁପ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ନାଗାଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପୀଡ଼ିତା ଏବେ ୪ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାହା ହେଲେ ବାପାଙ୍କୁ, ପୁଅର ଗର୍ଭ ପେଟରେ ବଢ଼ୁଛି ସାବତ ମାଆ ପେଟରେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପୀଡ଼ିତା କଣ କରିବେ?

ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତା ମାନକାପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିକରି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା…

“ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ବନ୍ଦ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର…

ସୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ପିଏ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କାହାକୁ…

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଜିଲା ମମତାଙ୍କ…

1 of 8,288