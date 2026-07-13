ସିଏସକେରୁ ଶେଷ ହେଲା ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ, ୧୭ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍, ଏଥିପାଇଁ ନେଲେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି..
ସିଏସକେରୁ ଶେଷ ହେଲା ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ, ୧୭ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍
IPL 2026: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ୫ ଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନିରାଶାଜନକ ସିଜିନ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଦଳ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇ ଟେବୁଲ୍ର ୮ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା । ଏହି ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଦୀର୍ଘ ୧୭ ବର୍ଷ ଧରି ସିଏସକେ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ ଦଳରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଚେନ୍ନାଇ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ସେ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଦଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇଛନ୍ତି ।
ନିଉଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ ୨୦୦୮ ମସିହା ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବେ ସିଏସକେରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦୯ ରୁ ସେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ।
ଧୋନି-ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ସଫଳ ଯୋଡ଼ି
ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଏବଂ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବଣ୍ଡିଂ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ଅଧିନାୟକ-କୋଚ୍ ଯୋଡ଼ି ସିଏସକେକୁ ୫ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ୨ଟି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ଟି-୨୦ ମୁକୁଟ ଜିତାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ୨୦୦୯ ରୁ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ସିଏସକେ ରେକର୍ଡ ୧୨ ଥର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଏବଂ ୧୦ ଥର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିଛି ।
ତେବେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ରହିଛି । ୨୦୨୩ ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ପରେ ଦଳ ୨୦୨୪ ରେ ୫ମ, ୨୦୨୫ ରେ ଶେଷ (୧୦ମ) ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଚଳିତ ୨୦୨୬ ସିଜିନ୍ରେ ୮ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା । ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ ଆହତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଧୋନି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ ।
ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟୀ ବାର୍ତ୍ତା
ସିଏସକେ ମାଲିକାଣୀ ରୂପା ଗୁରୁନାଥ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରି ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆମ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ପରିଚୟ ଓ ଭିଜନ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସର୍ବଦା ଆମ ଦଳର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବେ ।” ସେହିପରି ସିଏସକେ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର କେ.ଏସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥନ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସ୍ଥିରତାର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
ଭାବୁକ ହେଲେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍
ଏହାପରେ “ଖେଳ ଦୁନିଆରେ ୧୮ ବର୍ଷ ଏକ ଜୀବନକାଳ ସଦୃଶ । ମୁଁ ସିଏସକେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି । ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ସହ ମୋର ଏହି ସଫର ମୋ କୋଚିଂ କ୍ୟାରିୟର୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୌରବ । ଆମେ ଅନେକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛୁ ଏବଂ କଠିନ ସମୟର ସାମ୍ନା କରିଛୁ, ଯାହା ମୋ ମନରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସତେଜ ହୋଇ ରହିବ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ କେବଳ ଆଇପିଏଲ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ଅନ୍ୟ ଦଳ ଯେପରିକି SA20 ରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଏବଂ MLC ରେ ଟେକ୍ସାସ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ମଧ୍ୟ କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି । ଏବେ ସିଏସକେ ଆଗାମୀ ୨୦୨୭ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ସନ୍ଧାନରେ ରହିବ ।