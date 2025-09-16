CHARIDHAM

ମା’ ନାରେ କଳଙ୍କ! ପିଶାଚୁଣି ପାଲଟିଲା ସାବତ ମା’, ଝିଅକୁ ୩ ମହଲାରୁ ପେଲିଦେଲା, ସିସିଟିଭି ଧରାଇଦେଲା…

ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରାଇଲା ସିସିଟିଭି

By Rojalin Mishra

କର୍ଣ୍ଣାଟକ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଦର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଛାତି ଧରିଦେବା ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜଣେ ସାବତ ମା’ ମଣିଷରୁ ପାଲଟିଯାଇଛି ରାକ୍ଷସୀ। ସାବତ ଝିଅର ନେଇଗଲା ଜୀବନ। ସାବତ ଝିଅକୁ ୩ ମହଲାରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ମା’।

୩ ମହଲାରୁ ପଡ଼ି ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହି ଘଟଣା ୨ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାବତ ମା’ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲା ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସେ ଶୋଇ ରହିଥିଲେ।

ହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲଗାଇଥିବା ସିସିଟିଭିରୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସିସିଟିଭିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ମହିଳା ୩ ମହଲା ଉପରୁ ଝିଅକୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ପରେ ୬ ବର୍ଷ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାକ୍ଷସୀ ପାଲଟିଥିବା ସାବତ ମା’କୁ ବାନ୍ଧିୀଛି ପୋଲିସ।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ପୋଲିସକୁ ଏକ ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି

୬ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ସାନଭିର ହତ୍ୟା ପାଇଁ ସାବତ ମା’କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଯଦି ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ସାବତ ମା’ ରାଧା ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେବେ ଧରାପଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖରେ ବିଦର ଟାଉନର ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀରେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।

ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ୬ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅଟି ହଠାତ୍ ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି।  ଝିଅଟିର ସାବତ ମାଆ ପରିବାର ଏବଂ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କୋଠରୀରେ ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣି ନଥିଲେ।

CCTV ଫୁଟେଜ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି

ତଥାପି, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ, ଝିଅଟିର ସାବତ ମାଆର ଏହି ନାଟକ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ CCTV କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଗଲା।

ଘଟଣାର 2 ସପ୍ତାହ ପରେ, ପଡ଼ୋଶୀ ଯେତେବେଳେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିଲେ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ସେ ସାନଭିର ବାପା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ।

ଏହା ପରେ ରାଧାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ରବିବାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଧାକୁ ଗିରଫ କରିଛି।

 

