୨୨ ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଅମ୍ପାୟାର ଷ୍ଟିଭ୍ ବକନର, ସଚିନଙ୍କ LBW ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଦେଲେ ବଡ ବୟାନ

"ସେଦିନ ସଚିନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇନଥିଲେ। ମୁଁ ଭୁଲରେ ଆଉଟ୍ ଦେଇଥିଲି"।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବିବାଦୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ଖବରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

୨୦୦୩-୦୪ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବ୍ରିସବେନ ଟେଷ୍ଟରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏଲବିଡବ୍ଲୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏବେ ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି।

ଏବେ ୨୨ ବର୍ଷ ପରେ, ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ର ଅମ୍ପାୟାର ଷ୍ଟିଭ୍ ବକନର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେଦିନର ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅଜିତ ପାଓ୍ୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବଡ଼…

ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚକୁ ବିଗାଡିଦେଲା ବର୍ଷା, ଏବେ…

୭୯ ବର୍ଷୀୟ ବକନର କହିଥିଲେ ଯେ ସେହି ଦିନ ବଲଟି ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବାଜି ନଥିଲା ଏବଂ ସଚିନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ବକନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।

ସେଦିନ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା:

ଏହି ଘଟଣାଟି ବ୍ରିସବେନରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ସଚିନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜାସନ ଗିଲେସ୍ପିଙ୍କ ଏକ ବଲ ଛାଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବଲଟି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଡରେ ବାଜିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଜୋରଦାର ଅପିଲ କରିଥିଲେ।

ଅପିଲ ପରେ ବକନର ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇ ସଚିନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସଚିନ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ତିନି ରନ କରିଥିଲେ।

ପରେ, ଟିଭି ରିପ୍ଲେରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ବଲ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଟୋନି ଗ୍ରେଗ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏକ ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ସେ କହିଥିଲେ, “ଏହା ଏକ ବହୁତ ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବଲ୍ ର ଲାଇନ ଏବଂ ବାଉନ୍ସ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା।”

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା:

ସେତେବେଳେ DRS ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ଅନେକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ବକନର ପୂର୍ବରୁ ସଚିନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସମୟ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତାଜା ହୋଇ ରହିଗଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଆଗମନ ସହିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁନର୍ବାର ଉଭା ହେଲା।

ସଚିନ ମଧ୍ୟ ଏକ ମଜାଦାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ:

କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ସଚିନଙ୍କୁ ବକନରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ସେ ହାଲୁକା ମନୋଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମଜା କରି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି, ଅମ୍ପାୟରଙ୍କୁ ବକ୍ସିଂ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

You might also like More from author
More Stories

ଅଜିତ ପାଓ୍ୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବଡ଼…

ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚକୁ ବିଗାଡିଦେଲା ବର୍ଷା, ଏବେ…

ପୁଣି ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା,…

ବିଶ୍ବକପ୍ ମଝିରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ…

1 of 8,701