(video) ଚିନ୍ତାରେ ମମତା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମୋଦି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ମିଳନୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଯାହା ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଉତ୍ସବ ହେବାର ଥିଲା ତାହା ଏବେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଚରମ ବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ଥାନ ବାଛିବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖିତ।
ଅସାଧାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଜାତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ଟିଏମସି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିବା ପରେ ବିବାଦ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ “ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏବଂ ଅଭୂତପୂର୍ବ” ବୋଲି କହିଥିଲେ। X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଦୁଃଖ ସାରା ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଛି।
“ଏହା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏବଂ ଅଭୂତପୂର୍ବ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଶକ୍ତିକରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି,” ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଥିବା ମୁର୍ମୁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତାହା ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିଏମସି ସରକାର “ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି” ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ସେ ସାନ୍ତାଳ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ କେବେବି ହାଲୁକା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ସାମ୍ବିଧାନିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ମୋଦୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରାଜନୀତିଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ବିବାଦକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥିଲା:
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାନନଗରରୁ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥାନକୁ ସିଲିଗୁଡ଼ିର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ବାଗଡୋଗ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋସାଇଁପୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଥିଲା।
This is shameful and unprecedented. Everyone who believes in democracy and the empowerment of tribal communities is disheartened.
The pain and anguish expressed by Rashtrapati Ji, who herself hails from a tribal community, has caused immense sadness in the minds of the people… https://t.co/XGzwMCMFrT
— Narendra Modi (@narendramodi) March 7, 2026
ମୁର୍ମୁ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି:
ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟରେ ଥିବା ବିସ୍ତୃତ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା ପରେ, ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସେଠାରେ ସହଜରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏକ ବଡ଼ ସମାବେଶ ହୋଇପାରିବ।
“ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଏତେ ବିସ୍ତୃତ… ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠାରେ ସହଜରେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେ,” ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆଶା କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଗଲା।
ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟକୁ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅତି କମରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣତଃ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଏକମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ସିଲିଗୁଡ଼ି ମେୟର ଗୌତମ ଦେବ।
ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସମୟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ଅନୁପସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲା।
“ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଉଚିତ,” ସେ କହିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜକୁ ବଙ୍ଗଳାର ଝିଅ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ, ସେ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।
ପ୍ରୋଟୋକଲ ଖିଲାପ ଅଭିଯୋଗକୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ:
ବଢ଼ୁଥିବା ବିବାଦର ଜବାବରେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କୌଣସି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନର ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସଚିବାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମୋଦିତ ଲାଇନଅପ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସିଲିଗୁଡ଼ି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ମେୟର, ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ସିଲିଗୁଡ଼ି ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ କମିଶନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
ବାନାର୍ଜୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜକମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହୋଇ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ।
#WATCH | Kolkata | On President Droupadi Murmu’s statement, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee says, “Before commenting on West Bengal, you should see the condition of the BJP-ruled states… It is not right to comment after listening to just one political party…” https://t.co/o4RnIHJeuf pic.twitter.com/S5sR2zros7
— ANI (@ANI) March 7, 2026
ମୁର୍ମୁ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା କେନ୍ଦ୍ର:
ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିରହିବାରୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଉତ୍ତର ମାଗିଥିଲେ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା କଥିତ ତ୍ରୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଗୋବିନ୍ଦ ମୋହନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି।
ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକାଲ ଚିନ୍ତା:
ANI ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧୃତ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳତା, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସ୍ଥାନରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଚାହୁଁଛି।
ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଅନେକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଯାତ୍ରା ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ୟାର ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ସିଲିଗୁଡ଼ି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ’ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ତାହା ପଚାରିଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ ଟିଏମସି ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ବେଳେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ସମାଲୋଚନାର ଜବାବ ଦେଇ ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଜଡିତ ଘଟଣା ଉପରେ କାହିଁକି ସମାନ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।