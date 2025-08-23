6,6,6,6,6…, ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ହେଉଥିଲା ରନର ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଘାତକ ଶର ଭଳି ମାତ୍ର ଏତେ ବଲରେ କରିଦେଲେ ରେକର୍ଡ ଉପରେ ରେକର୍ଡ…
ଯେଉଁଥିରେ ହେଟମାୟାର ପାଞ୍ଚଟି ଚୌକା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ହେଟମାୟାର ୨୧ ବଲ୍ରେ ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ୍ ଖେଳି ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇନିଂସ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଟମାୟାରଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଅଟକି ନଥିଲା।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: କାରିବିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ୯ମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ଶିମରୋନ୍ ହେଟମାୟାରଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଗୟାନା ଆମାଜନ ୱାରିୟର୍ସ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଗୁଆ ଏବଂ ବାର୍ବୁଡା ଫାଲକନ୍ସ ଇନିଂସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶାଇ ହୋପ୍, ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଡ ଏବଂ ଶିମରୋନ୍ ହେଟମାୟାର ବିସ୍ଫୋଟକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ । ସିପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚୌକା ଏବଂ ଛକାର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା।
ହେଟମାୟାର ୨୫୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ରନ୍ କରିଥିଲେ
ଶିମରୋନ୍ ହେଟମାୟାର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୫୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଖେଳାଳି ୨୬ ବଲ୍ରେ ୬୫ ରନ୍ର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ହେଟମାୟାର ପାଞ୍ଚଟି ଚୌକା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ହେଟମାୟାର ୨୧ ବଲ୍ରେ ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ୍ ଖେଳି ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇନିଂସ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଟମାୟାରଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଅଟକି ନଥିଲା।
Shimron Hetmyer is on a mission! 🇬🇾
Splendid fifty from Hetty! 👏#CPL25 #ABFvGAW #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport #Sky365 pic.twitter.com/c5VYF5rQNh
— CPL T20 (@CPL) August 23, 2025
ପଢ଼ନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖବର…ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ କରିଦେବ 10 ଗୁଣା ସ୍ପିଡ଼, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି…
ଗୟାନା 212 ରନର ଏକ ବିଶାଳ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା
ଗୟାନା ୱାରିୟର୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଦଳର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଧୀର ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ 10 ଓଭରରେ ଗୟାନାର ଦଳ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହରାଇ କେବଳ 63 ରନ କରିପାରିଥିଲା। 11ତମ ଓଭରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ହେଟମାୟାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ।
ଏହି ଖେଳାଳି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ରେ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଶାଇ ହୋପ୍ ମଧ୍ୟ ଚୌକା ଏବଂ ଛକା ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହୋପ୍ 54 ବଲ୍ରେ 83 ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ହୋପ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ, ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଡ 8 ବଲ୍ରେ ପ୍ରାୟ 300 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ 25 ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 20 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ ହରାଇ ସ୍କୋର 211 ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଇମ୍ରାନ ତାହିର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ
ଶାଇ ହୋପ୍, ହେଟମାୟାର ଏବଂ ରୋମାରିଓଙ୍କ ପରେ, ଗୟାନା ୱାରିୟର୍ସ ଅଧିନାୟକ ଇମ୍ରାନ ତାହିର ପଡ଼ିଆରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାହିର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳର ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦଳର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଟିଗୁଆ ବିପକ୍ଷରେ ଗୟାନା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 83 ରନ୍ରେ ଜିତିଥିଲା।