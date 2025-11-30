ଜଣେ ଦେବୀଙ୍କ ଲୁହରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଜଳାଶୟ; ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲେ ପାଣିରେ ଆସିଥାଏ ଫୋଟକା…
କେଦାରନାଥରେ ରହିଛି ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପୁରାଣରେ ତ ଅନେକ ଅଲୌକିକି କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ତେବେ କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଠାରୁ ମାତ୍ର ୫୦୦ ମିଟର ଦୁରରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଜଳାଶୟ ରହିଛି। ଯାହାର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ଯ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ।
ଏହା ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରେତସ କୁଣ୍ଡର ମାହାତ୍ମ୍ଯ ବିଷୟରେ ଓ ଏହା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛରେ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ସବୁ କିଛି…
ପୈରାଣିକ କଥା: ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ପତି ଭାବେ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ତପସ୍ଯା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କାମ ଦେବ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସାହାର୍ଯ୍ଯ କରିବା ପାଇଁ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ତୀର ମାରି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ତପସ୍ଯା ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ।
ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଶିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଗି ଯାଇ ତୃତୀୟ ନୟନ ଖୋଲି କାମଦେବଙ୍କୁ ଭଷ୍ମ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ କାମଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରତି ଦେବୀ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ପତିଙ୍କ ବିରହ ସହି ନ ପାରି ସେ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ କି ଏକ ଛୋଟ ଜଳାଶୟ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହା ରେତସ କୁଣ୍ଡ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା।
କୁହାଯାଏ କି ଏହି ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ବି କେହି ହର ହର ମହାଦେବ ବା ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଳରେ ଫୋଟକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
ଏଣୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ପଛରେ କଣ ରହସ୍ଯ ରହିଛି ତାହା ଏ ଯାଏଁ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ପାରିନାହିଁ।
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଦାରନାଥ ଧାମ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି କୁଣ୍ଡ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି।