ଭୈରବନାଥଙ୍କୁ ଜୁହାର ନ ମାରିଲେ ପୁରଣ ହୁଏନି ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯାତ୍ରା; ତେବେ କିଏ ଏହି ଭକ୍ତ ଭୈରବନାଥ, କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛରେ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଜାଣନ୍ତୁ…
ଭକ୍ତ ଭୈରବନାଥଙ୍କ କାହାଣୀ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଜାମ୍ମୁକାଶ୍ମିରୀର ରେ ଥିବା ରେଇସି ଜିଲ୍ଲାର ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତରେ ରହିଛଇ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି । କିଏ ମାନସିକ ରଖି ମନକାମନା ପୁରଣ ହେବା ପରେ ମା ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥାଏ ତ ଆଉ କିଏ ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଅଶେଷ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଆନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତରୁତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ।ଏହି ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଯାତ୍ରା କରିଥାଆନ୍ତି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଓ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମା’ଙ୍କ ଦର୍ସନ ଲାଗି ଭିଡ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ଏପରିକି ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ମାସ ଏଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ ଲାଗି ଥାଏ ।
ତେବେ କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଯଦି ଆପଣ ଫେରି ଆସନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମା’ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଭୈରବ ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅଧାରେ ରହିଯାଏ । ଏହାପଛରେ ଏକ ପୌରାଣିକ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ: ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଭୈରବନାଥ ନାମକ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ପିଛା କରୁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ମାତା କାଳୀ ରୁପ ଧାରଣ କରି ଭୈରବନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକି ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୩ କିଲୋମିଟର ଦୁରରେ ପଡିଥିଲା ।
ଭୈରବନାଥ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାତା ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଏହାସହ ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲି କି ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଭୈରବନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଏହା ପରଠାରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭୈରବନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ।