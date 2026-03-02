ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ କେତେ ତେଲ ଆଣୁଥିଲା ଭାରତ? ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ଛାଟିପିଟି ହେଲାଣି; ଆଗକୁ କ’ଣ ହେବ …
Strait of Hormuz Crisis: ଇରାନ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ଭାରତକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୧୨% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଇରାନର ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଘୋଷଣା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତୈଳ ସଙ୍କଟର ଆଶଙ୍କାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। କାରଣ ଏହି ଜଳପଥ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯେକୌଣସି ଅବରୋଧ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ।
ଭାରତରେ କେତେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି କମରେ ୧୦ ଦିନର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି।
ତଥାପି, ଯଦି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହେ, ତେବେ ଦେଶକୁ ଏହାର ଆମଦାନୀ ଉତ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ରୁଷ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଭାରତର ତୈଳ ନିର୍ଭରଶୀଳତା : ଭାରତ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୨୫ ରୁ ୨୭ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରେ। ଏହି ତୈଳର ଅଧିକାଂଶ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ଯେପରିକି ଇରାକ, ସାଉଦି ଆରବ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଏବଂ କୁୱେତରୁ ଆସିଥାଏ।
୯୦% ରୁ ୧୦୦% ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ଏହାର ୯୦% ରୁ ୧୦୦% LPG ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୬୦% LNG ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଏହି ମାର୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା କେବଳ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ।
ରଣନୈତିକ ସଂରକ୍ଷଣରୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି: ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଣନୈତିକ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ଯାହା ପ୍ରାୟ ୧୦ ଦିନର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଏହି ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତଥାପି, ଏହି ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଙ୍କଟକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ: ଯଦି ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ରୁଷରୁ ଆମଦାନି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ତଥାପି, ରୁଷୀୟ ତୈଳ ପଠାଣ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ସମୟ ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ପଠାଣ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଲାଗେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଭେନେଜୁଏଲା, ବ୍ରାଜିଲ କିମ୍ବା ଆଫ୍ରିକୀୟ ଉତ୍ପାଦକ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମଦାନି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିପାରେ।
ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି : ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦% ତୈଳ ଯୋଗାଣ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତି କରେ। ଯଦି ଏହା ବନ୍ଦ ହୁଏ, ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଭାରତ ପାଇଁ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ $୧ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ଆମଦାନୀ ବିଲରେ ପ୍ରାୟ $୨ ବିଲିୟନ ଯୋଡେ।
ଭାରତ ଏହାର ତେଲ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ ୮୮% ଆମଦାନୀ କରେ। ତେଣୁ, ଯୋଗାଣ ବାଧା ଦେଶ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତୈଳର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।