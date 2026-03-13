କେବଳ ତେଲ-ଗ୍ୟାସ୍ ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଦର ବି ହେବ ଆକାଶଛୁଆଁ, ଜାଣନ୍ତୁ…
କେବଳ ତେଲ-ଗ୍ୟାସ୍ ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଦର ବି ହେବ ଆକାଶଛୁଆଁ
Iran-Israel War: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ଵରୁପ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସୁଥିବା ତେଲ, ଗ୍ୟାସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଣ୍ୟ ବୋଝେଇ ଜାହାଜମାନେ ଏବେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତ ସହିତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ପାଇଁ ଉର୍ଜା ସଂକଟର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ ପରେ ଖାଦ ସଂକଟର ଆଶଙ୍କା
ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜରେ ହୋଇଥିବା ଅନୌପଚାରିକ ନାକାବନ୍ଦି କାରଣରୁ ଭାରତର ଉର୍ବରକ ଆପୂର୍ତ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯଥା, UAE, କତାର, ସାଉଦି ଆରବ ଓ ଓମାନରୁ ଆସୁଥିବା ଉର୍ବରକ ମାଲମସଲା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୁଦ୍ର ପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ପହଞ୍ଚେ।
ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କଣ?
ଇରାନ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଦେଶରେ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବହୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉର୍ବରକ ଆପୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ କେତେ ପଡ଼ିପାରେ, ସେଥିରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଖାଦ ସପ୍ଲାଇ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୂତନ ସଂଘର୍ଷ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଆସିଛି।
ଭାରତ ପାଇଁ କେତେ ସମସ୍ୟା?
ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆପୂର୍ତ୍ତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଭାରତ ରୁଷିଆରୁ ଆମଦାନି ବଢ଼ାଇ ଏହାକୁ କିଛି ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଉର୍ବରକ ଆପୂର୍ତ୍ତିରେ ୨୦ରୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ସୀମା ଦେଶରୁ କେତେ ଖାଦ ଆସେ?
ଭାରତ ଯେତେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଆଧାରିତ ଉର୍ବରକ (ଯଥା ଇଉରିଆ ଓ ଆମୋନିଆ) ଆମଦାନି କରେ, ତାହାର ପ୍ରାୟ ୬୩ ପ୍ରତିଶତ ସୀମା ଦେଶରୁ ଆସେ। ସେହିପରି DAP (ଡାଇ-ଅମୋନିୟମ ଫସ୍ଫେଟ୍) ଆମଦାନିର ପ୍ରାୟ ୩୨ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଆସୁଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରତର ପୋଟାଶ ଆମଦାନିର ପ୍ରାୟ ୪୨ ପ୍ରତିଶତ ସାଉଦି ଆରବରୁ ଆସେ।
ଇରାନରୁ କମ କିଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂକଟ କାହିଁକି?
୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଭାରତ UAE, ସାଉଦି ଆରବ ଓ କତାରରୁ ପ୍ରାୟ ୨୩୧ ମିଲିୟନ ଡଲାରର ଇଉରିଆ କିଣିଥିଲା। ତାହା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଇରାନରୁ କେବଳ ୨.୫୯ ମିଲିୟନ ଡଲାରର ଇଉରିଆ କ୍ରୟ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଖାଡ଼ି ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଉର୍ବରକ ମୁଖ୍ୟତଃ ହର୍ମୁଜ୍ ସ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ପହଞ୍ଚେ।
ଖାଦ ଦର ବଢ଼ିପାରେ
ଭାରତରେ ଜୁନ-ଜୁଲାଇ ମାସରେ ନୂଆ ଚାଷ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ସେ ସମୟରେ ଉର୍ବରକର ଚାହିଦା ବେଶି ଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଇଉରିଆର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଆପୂର୍ତ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଖାଦର ଦର ବଢ଼ିପାରେ ଓ ଏହା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ଭାରତ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ କଣ?
ଯଦି ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଚାଲିଥାଏ, ତେବେ ଭାରତ ରୁଷିଆ ଓ ଚୀନ୍ରୁ ଉର୍ବରକ ଆମଦାନି ବଢ଼ାଇପାରେ। ସେହିପରି ନାଇଜେରିଆ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ସ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଭାରତର ଉର୍ବରକ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଆମଦାନି କମିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଉରିଆ, ଅନ୍ୟ ଉର୍ବରକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।