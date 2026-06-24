ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା ଆଇଓସିଏଲ୍ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର

ହର୍ମୁଜ ଜଳମାର୍ଗରୁ ବାହାରିଥିବା ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନର ଚାର୍ଟର୍ଡ ସୁପରଟ୍ୟାଙ୍କର ‘ପ୍ଲାଟା କ୍ୟାରିଅର' ସାମିଲ ଅଛି

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରୀଣ ବୁଝାମଣା ପରେ ଖୋଲିଛି ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଫସି ରହିଥିବା ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଡ଼ିକର ଯାତାୟାତ କରିଛି। ବୁଧବାର ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ନେଇ ୩ଟି ବଡ଼ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ୨୦ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ଧରି ଆସୁଛି।

ଭାରତ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲର ଟ୍ୟାଙ୍କର

ହର୍ମୁଜ ଜଳମାର୍ଗରୁ ବାହାରିଥିବା ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନର ଚାର୍ଟର୍ଡ ସୁପରଟ୍ୟାଙ୍କର ‘ପ୍ଲାଟା କ୍ୟାରିଅର’ ସାମିଲ ଅଛି। ଲାଇବେରିଆନ ପତାକା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଜାହାଜ ସାଉଦି ଆରବରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଧରି ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଟୋଲ ଫି୍‌’…

କ’ଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ଏୟାର ରହିଗଲେ…

ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ଅଏଲଟ୍ୟାଙ୍କ ହର୍ମୁଜ ଜଳମାର୍ଗ ପାର କରିସାରିଛି। ଏହି ଜାହାଜ କତାର ଓ ଆବୁଧାବିରୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଦାଏସନ ବନ୍ଦର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ବ୍ୟତୀତ ‘ପ୍ରୁଡେଣ୍ଟ ୱାରିୟର’ ନାମକ ଆଉ ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଇରାକର ୧୦ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ କୃଡ଼ ଅଏଲ ଧରି ଓମାନର ସୋହାର ବନ୍ଦର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି।

୨୬ରୁ ୧୮ଟି ଜାହାଜ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି

ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ୯ କୋଟି ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଜାହାଜରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସାମୁଦ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବୁଧବାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି; ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ୪ଟି ଜାହାଜ ହର୍ମୁଜ ଜଳମାର୍ଗରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରି ଆସିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ଉପସାଗରରେ ଫସି ରହିଥିବା ମୋଟ ୨୬ଟି ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରୁ ୧୮ଟି ଜାହାଜ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଛି। ଯାହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି।

ଓମାନ ତିଆରି କଲା ସୁରକ୍ଷିତ ରାସ୍ତା

ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଓମାନ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଗଠନ (ଆଇଏମ୍‌ଓ) ମିଶି ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସାମୁଦ୍ରିକ କରିଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିପିଂ ଲେନର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଓମାନ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି; ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ ଜଳମାର୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ରଖିବେ। ଏଠାରୁ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ନାଭିଗେସନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶିପିଂ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଛନ୍ତି।

କତାର ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏଲଏନଜିର ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦନ

ଅଶୋଧିତ ତେଲ ସହିତ ତରଳୀକୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (ଏନ୍‌ଏନ୍‌ଜି)ର ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାର ଆଶା ବଢି ଯାଇଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, କତାରରୁ ଗ୍ୟାସ ଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଖାଲି ଏଲଏନଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ‘ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ରେଡଉଡ’ ଏବଂ ‘ମିଲାହା କତାର’କୁ ହର୍ମୁଜ ଜଳମାର୍ଗର ପଶ୍ଚିମରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ କତାରରେ ଗ୍ୟାସ ଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ୯ଟି ଖାଲି ଜାହାଜର ଅଟକି ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କତାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ ଅବ୍ଦୁର୍ରହମାନ ଅଲ-ଥାନି କହିଛନ୍ତି; ମୋ ଦେଶ ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଏଲଏନଜିର ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ।

You might also like More from author
More Stories

ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଟୋଲ ଫି୍‌’…

କ’ଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ଏୟାର ରହିଗଲେ…

ରୟାଲ କଲେଜ ଅଫ୍ ସର୍ଜନ୍ସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା…

ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଶସ୍ତା କରିବେ ସରକାର! ୧୨୦…

1 of 17,362