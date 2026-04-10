ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଇରାନର ‘ଦାଦାଗିରି’: ଜାହାଜ ପିଛା ଆଦାୟ କରୁଛି ୨୦ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ବଟି!
ଇରାନକୁ ‘ଟୋଲ୍’ ଦେଉଛି କି ଭାରତ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସତ୍ତ୍ୱେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯାହାଜ ଯାତାୟତକୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଇରାନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଯାହଜ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ବଟି ଆଦାୟ କରୁଛି । ଭାରତ ଏହି ମାର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ପାକିସ୍ତାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଏହା ଏକ ବିବାଦର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି ।
ଇରାନ ସଂସଦର ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିତିର ସଦସ୍ୟ ଅଲାଏଦ୍ଦିନ ବୋରୌଜେର୍ଦି ‘ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ ଇରାନ ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟିଂ’ କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହର୍ମୁଜ ପ୍ରମାଳୀ ଦେଇ ପାର ହେଉଥିବା ଯାହାଜରୁ ପରିବହନ ଶୁଳ୍କ ବାବଦରେ ୨ ମିଲିୟନ ଡଲାର ଆଦାୟ କରିବା ଏହା ଇରାନର ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ୨୮ ପେବୃଆରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଉକ୍ତ ମାର୍ଗ ଦେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା ପରେ ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତ କହିଛି । ଭାରତୀୟ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଳାୟର ପ୍ରବକ୍ତା ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଟୋଲ ଆଦାୟର କଥା ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିଥିଲୁ । ଭାରତ ଏହି ମାର୍ଗରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଦାବି ଜାରୀ ରଖିଛି । ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହି ସାରିଛୁ । ”
ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟକୁ ନେଇ ଖବର ଆଦାୟ ଆସିଥିଲା । ସେପଟେ ଇରାନ ଭାରତର ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ମାର୍ଗରେ ମୁକ୍ତ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା । ଏହି ମଧ୍ୟରେ କଥା ଏହା ଉଠୁଛି ଯେ, କ’ଣ ସତରେ ଭାରତ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିଜ ଯାହାଜ ଛଡାଇବା ପାଇଁ ଇରାନକୁ ଟୋଲ ଫି ଦେଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରିଛନ୍ତି ।
ରଣବୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯାହାଜ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ଇରାନ ସହ ଭାରତର ହୋଇ ନାହିଁ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ତେବେ ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣ ନିଆଯିବ । ଆମେ ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (ପ୍ରଣାଳୀ) ଦେଇ ବିନା କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଦାବି ଜାରି ରଖିବୁ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଥିବା ୮ଟି ଏଲ୍.ପି.ଜି. ଟ୍ୟାଙ୍କର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଭାରତ ନିଜର ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ (ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ) ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଯେଉଁଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥାଏ।”