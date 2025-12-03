ଶୀତ ରାତିରେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବାପା-ମାଆ; କୁକୁରମାନେ ଘେରି ଗଲେ, ଆଉ ତା’ପରେ …
ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବାପା-ମାଆ; ଶୀତ ରାତିରେ ନବଜାତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାସ୍ତାରେ । ଶେଷରେ କୁକୁରମାନେ ଯାହା କଲେ, ତାହା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିବନି ।
କୋଲକାତା: ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ବାପା-ମାଆ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଶବ୍ଦରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବନି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେତେ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି।
ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମାଆ-ବାପା ରାସ୍ତାରେ ବା ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡିଦେଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ମାମଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେତେବେଳେ ନବଜାତ ଶିଶୁଟି ଝିଅ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା କୋଲକାତା ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନବଦ୍ୱୀପ ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ପ୍ରସବର ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ନବଜାତ ଶିଶୁଟିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନବଜାତ ଶିଶୁର ଶରୀରରେ ପ୍ରସବ ପରେ ଲାଗିଥିବା ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସଫା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବା ଘଟଣାକୁ ରେଳବାଇ କଲୋନିର ବାସିନ୍ଦା ସୁକଳା ମଣ୍ଡଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସୁକଳା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଠିଲୁ, ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। କୁକୁରମାନେ ପିଲାଟି ଚାରିପାଖରେ ଗୋଲ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଦୌ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନଥିଲେ… ସେମାନେ ସତର୍କ ଥିଲେ। ଏହା ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଯେ, ପିଲାଟି ତା’ର ଜୀବନ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି।
ଶିଶୁଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ମହେଶଗଞ୍ଜ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଠାରୁ କୃଷ୍ଣନଗର ସଦର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଶିଶୁଟି ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପୋଲିସକୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିଶୁଟି ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ। ପୋଲିସ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେଠାରେ ଶିଶୁଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ମାମଲା ତଦନ୍ତାଧୀନ ଅଛି।