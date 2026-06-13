ଚଢ଼େଇର ମଳ ବିକ୍ରି କରି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁଣି କିପରି ସର୍ବଶ୍ୱ ହରାଇ ଗରିବ ହେଲା ଏହି ଦେଶ
ପକ୍ଷୀର ମଳ ବିକ୍ରି କରି ଧନୀ ହୋଇଥିବା ଦେଶ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଥରେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ କେବଳ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଳକୁ ବିକ୍ରି କରି ଏକ ଦେଶ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଦେଶ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଏକ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଉରୁ ସହିତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିଥିଲା।
୧୯୭୦ ଦଶକରେ, ନାଉରୁ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଗର୍ବ କରିଥିଲା, ସାଉଦି ଆରବ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ହେଲେ, କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ, ଦେଶଟି ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଗଲା।
ନାଉରୁର ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟ:
ଫସଫେଟ୍ ଥିଲା ନାଉରୁର ସମୃଦ୍ଧିର ମୂଳଦୁଆ। ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରବାସୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଳରୁ ଗଠିତ ଏକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ଯେତେବେଳେ ଅଗଣିତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦ୍ୱୀପରେ ଅଟକିଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମଳର ସ୍ତର ଜମା ହୋଇଗଲା। ସମୟ ସହିତ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏହି ଜମାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱର କିଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ଫସଫେଟରେ ପରିଣତ କଲା।
ଫସଫେଟ୍ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ କାହିଁକି:
କୃଷିରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଫସଫେଟ୍। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା।
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସାରର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ନାଉରୁର ଫସଫେଟର ଚାହିଦା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ହଠାତ୍, ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଏକ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଗଲା।
ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ବିପୁଳ ରୋଜଗାର:
୧୯୬୮ ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ, ଦେଶ ଏହାର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଜ ହାତରେ ନେଇଗଲା। ରପ୍ତାନି ଆୟ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଦେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନୀ କରିଥିଲା।
ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା, ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାର୍ବଜନୀନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଟିକସମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିପୁଳ ନିବେଶ କରିଥିଲା।
ପତନର ଆରମ୍ଭ:
ଏହି ସମୃଦ୍ଧି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇନଥିଲା। ନାଉରୁର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫସଫେଟ୍ ଖଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ସୀମିତ ଥିଲା।
୧୯୯୦ ଦଶକ ସୁଦ୍ଧା, ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ଘନିଷ୍ଠ ଖଣି ଦ୍ୱୀପର ଅଧିକାଂଶ ଫସଫେଟ୍ ଗଚ୍ଛିତକୁ କ୍ଷୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ, ଦେଶର ଆୟର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ ଲୋପ ପାଇଗଲା।
ବିଫଳ ନିବେଶ:
ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଆର୍ଥିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଠନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଫସଫେଟରୁ ହେଉଥିବା ଆୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବିଦେଶରେ ହୋଟେଲ, ବିମାନ ଏବଂ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଦେଶର ସଂରକ୍ଷଣ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।