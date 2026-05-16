କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଟୁ ଫିଙ୍ଗର ପୋଜ୍ କରିଦେବ କାଙ୍ଗାଳ! AI ଦ୍ୱାରା ଟିପଚିହ୍ନ ଚୋରି, ଜାଣନ୍ତୁ ଏଥିରୁ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ

ଏବେ ଫଟୋରୁ ବି ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିନେଉଛନ୍ତି ହ୍ୟାକର।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ଯୁଗରେ ସେଲଫି ଉଠାଇବା ଏବଂ ଟୁ ଫିଙ୍ଗର ପୋଜ୍ ଏକ ସାଧାରଣ ଧାରା ପାଲଟିଛି। ହେଲେ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସେଲଫି ନିଶା ଆପଣଙ୍କୁ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେବ।

ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହା ଏକ ସମୟରେ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଦେଉଛି।

ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ଆଉ କେବଳ ପାସୱାର୍ଡ କିମ୍ବା OTP ଚୋରି କରୁନାହାଁନ୍ତି; ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫରୁ ସିଧାସଳଖ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଏହି ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସାଧାରଣ ସେଲଫିରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ।

କ୍ୟାମେରାରେ ଟୁ ଫିଙ୍ଗର ଫଟୋଗ୍ରାଫଗୁଡିକରେ ଏହି ବିପଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଏକ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଜିର ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି।

ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ବ୍ୟବହାର କରି, ସେମାନେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଏକ ପ୍ରତିଛବିରୁ ଏକ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ ପ୍ୟାଟର୍ନ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଖଣି ହୋଇପାରେ।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଦୂରତାରୁ ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କ୍ୟାମେରା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଚିହ୍ନ ତଥ୍ୟ ସହଜରେ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ।

ଟିକେ ଅଧିକ ଦୂରତାରୁ ଉଠାଯାଇଥିବା ଫଟୋ ମଧ୍ୟ, AI ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରର ବିବରଣୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ।

ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋବାଇଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାପ୍ଚର ହେବା ସମୟରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ ପ୍ରାୟତଃ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ।

କିନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ବିପଦ ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। AI-ଭିତ୍ତିକ ଫଟୋ ବୃଦ୍ଧି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଝାପ୍ସା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ହ୍ୟାକରମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ପ୍ରତିକୃତି କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରୁଛି।

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ, ପାସୱାର୍ଡ ପରି ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ପାସୱାର୍ଡ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ କେବଳ ଏକ ନୂଆ ପାସୱାର୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିବେ; କିନ୍ତୁ, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ତଥ୍ୟ ଚୋରି ହେବା ପରେ, ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।

ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ। କେବଳ ଟିପଚିହ୍ନ ଚୋରି ବ୍ୟତୀତ, AI ଏବେ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହ୍ୟାକିଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଧୁନିକ AI ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ବଡ଼ ଧରଣର ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ, ନକଲି ଇମେଲ୍, ତଥ୍ୟ ଚୋରି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଠକେଇ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି।

ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିପଦ ପ୍ରତି ସତର୍କ ହୋଇଗଲେଣି। ଅନେକ ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଭୁଲ ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

