(video) ଭୟଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ, ଘର ଛପର ସହ ଉଡ଼ିଗଲେ ୨ ଛୁଆ

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ: ଏବେ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବାରେ ଲାଗିଛି। କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଘରର ଛପର ଉଡିଯିବା ସହ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି।

ହେଲେ ଏବେ ଏହି କାଳବୈଶାଖୀ ଏପରି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ଏବଂ ଏତେ କ୍ଷୀପ୍ର ବେଗରେ ପବନ ବହିଛି ଯେ, ଘରର ଛପର ସହ ଘରେ ଥିବା ୨ ଛୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ: ହଁ ଆପଣମାନେ ତ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିଥିବେ। ହଠାତ୍ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘୋଟିଆସେ, ବର୍ଷା ହୁଏ ଅଚାନକ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହେ। ଆଉ ଘଡଘଡ଼ି ସହ ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନିଏ।

ହେଲେ ଏହି କାଳବୈଶାଖୀ ଯେ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଭଳି ଲାଗିବ। କାରଣ କାଳବୈଶାଖୀରେ ଛୁଆ ଉଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା ବୋଧହୁଏ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ଶୁଣିନଥିବେ।

VIDEO | Sagar, Madhya Pradesh: Strong winds and heavy rain caused severe damage in Banda, where the roof of a house was blown off, throwing two children outside.

